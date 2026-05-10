Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, 10 mai, de Ziua Independenței Naționale, un mesaj în care a subliniat importanța momentului istoric din 1877 și nevoia actuală de reforme profunde în administrația publică.

„10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României. Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent. În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional”, a transmis Ilie Bolojan.

Oficialul a subliniat că, în prezent, provocările țării sunt legate de eficiența instituțiilor și de funcționarea administrației publice.

„Astăzi, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, a mai afirmat premierul interimar.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a făcut apel la responsabilitatea clasei politice și la continuarea procesului de reformă a statului.

„Așa cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, și noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate și decizii corecte. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră! La mulți ani, România!”, a transmis Bolojan.