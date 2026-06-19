Un lider liberal îl acuză pe Bolojan că transformă PNL într-un „partid al unui singur om”: „Modificările de statut sunt radicale”

Tensiunile din interiorul PNL se amplifică înaintea Congresului extraordinar al partidului, care va avea loc duminică. Președintele Consiliului Județean Botoșani și liderul organizației județene a PNL, Valeriu Iftime, îl acuză pe Ilie Bolojan că susține măsuri care ar putea duce la fracturarea formațiunii și la concentrarea puterii în mâinile liderului partidului. Iftime a declarat că nu crede într-o ruptură a partidului, însă avertizează că aceasta ar reprezenta „o greșeală catastrofală”.

„Eu nu cred că se rupe și nici nu ar trebui să se rupă. Iar dacă se rupe, eu cred că este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează”, a afirmat liderul liberal din Botoșani, vineri, la Digi24.

Critici la adresa modificărilor de statut

Valeriu Iftime s-a declarat nemulțumit atât de organizarea în regim de urgență a Congresului extraordinar, cât și de modificările de statut propuse de actuala conducere a partidului.

Potrivit acestuia, schimbările ar transforma PNL într-o formațiune în care decizia este concentrată aproape exclusiv la nivelul președintelui.

„Noi încercăm ca în două zile să facem un Congres. Am primit ieri niște modificări de statut. Modificări radicale, care duc spre un partid al unui singur om. Toate duc la șeful partidului, care are puteri nelimitate, iar tot ceea ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct”, a susținut Iftime.

Liderul liberal consideră că timpul acordat pentru analizarea documentelor este insuficient și că modificarea statutului unui partid de dimensiunea PNL nu poate fi făcută în doar câteva zile.

„Este nevoie de timp pentru consultări. Este aproape imposibil să formulăm un răspuns la aceste modificări în două zile. Modificarea statutului nu o poți face așa. Este aproape imposibil”, a completat el.

„România are nevoie urgentă de Guvern”

În același context, Iftime a subliniat că România are nevoie cât mai rapid de un guvern funcțional, chiar dacă admite că desemnarea lui Adrian Veștea fără o consultare prealabilă a partidului a fost o eroare.

„Mi se pare o mare lipsă de asumare a liberalilor”, a declarat acesta.

Totodată, liderul PNL Botoșani i-a acuzat pe George Simion și partidul AUR că ar fi generat actuala criză politică.

„Ceea ce s-a întâmplat acum este o mare diversiune făcută de AUR, care a dat guvernul jos și ne-a lăsat să ne certăm între noi”, a afirmat Iftime.

Ce schimbări pregătește conducerea PNL

Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, echipa din jurul lui Bolojan intenționează să propună o serie de modificări importante ale statutului partidului.

Printre acestea se numără desființarea Biroului Executiv și transferarea atribuțiilor sale către Biroul Politic Național, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur, precum și simplificarea procedurilor de sancționare a membrilor care nu respectă deciziile partidului.

De asemenea, Biroul Politic Național ar urma să primească atribuții sporite în ceea ce privește sancționarea membrilor de la nivel local și județean, dar și coordonarea activității grupurilor parlamentare ale PNL.

Propunerile urmează să fie discutate și supuse votului în cadrul Congresului extraordinar al partidului, care va avea loc duminică, de la ora 12:00, la Romexpo, unde sunt așteptați în jur de 2.500 de delegați din întreaga țară – 500 de drept și 2.000 desemnați de organizațiile teritoriale.