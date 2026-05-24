Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Un fost lider PNL îi cere lui Bolojan să nu-l primească pe Ludovic Orban în partid. „Adevărații liberali nu pleacă când nu mai sunt prim-miniștri”

Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a lansat duminică un atac la adresa lui Ludovic Orban, spunând că Partidul Național Liberal nu ar trebui să-l primească din nou în partid.

Ludovioc Orban și Lucian Bode FOTO: Adevărul
Lucian Bode, fost ministru în guvernele Orban și Ciucă, l-a criticat pe Ludovic Orban, într-un mesaj postat pe Facebook la sărbătoarea PNL.

„La 151 de ani de existență, Partidul Național Liberal se află în fața unei provocări reale de identitate și direcție politică. Obiectivul unui PNL mare în 2028 este legitim și mobilizator. Dar întrebarea esențială rămâne: cât de mare poate deveni PNL dacă, în loc să construim unitate, creăm falii? Etichetele de tip „adevărați liberali”, „liberali reformiști”, „trebuie eliminați cei care ascultau ordinele fostului președinte Iohannis", nu unesc. Dimpotrivă, delimitează și exclud. Iar un partid mare nu se construiește pe excludere”, a scris el, pe Facebook.

El subliniază că după fuziunea cu PDL, toți au devenit liberali, nu unii „mai adevărați” decât alții.

„În urmă cu 12 ani, PNL a trecut printr-o transformare majoră prin fuziunea cu PDL. Atunci, în filialele unde vechiul PDL era majoritar, nu au existat tratamente preferențiale sau diferențieri. A existat respect și integrare de la egal la egal. După fuziune, toți au devenit liberali, nu unii mai „adevărați” decât alții. Este o lecție pe care colegii din Alba, Arad, Brașov, Cluj, Neamț, Sălaj, Timiș, Satu Mare, Sibiu, Suceava și din multe alte organizații o cunosc bine. A reveni astăzi la ideea de categorii de liberali înseamnă, de fapt, a transmite că nu ne dorim un PNL mare, ci unul mai mic și mai ușor de controlat. Iar acest semnal ajunge direct în teritoriu, la cei de la firul ierbii, la activul de partid care are nevoie de direcție, nu de etichete”, a spus el.

Astfel, Bode lansează un atac la adresa lui Ludovic Orban și Cristian Ghinea.

„Nu poți construi solid pe bază de delimitări. Cei care vor să revină în partid cu ranchiună sau dorință de revanșă nu pot coagula energiile PNL. Și ca să fiu bine înțeles, mă refer la Ludovic Orban. În același timp, este greu să înghiți lecții despre reformă de la unii care, atunci când erau la guvernare, într-un guvern liberal, pedepseau ministere doar pentru că ministrul de Interne era liberal și tăiau finanțarea europeană a unor structuri performante în atragerea de fonduri europene, doar pentru că decizia stătea în pixul lor. Mi-e greu să cred că astfel de oameni pot sta sincer alături pentru a construi marele PNL; mai degrabă riscă să contribuie la dezintegrarea lui. Și ca să fiu și mai bine înțeles, mă refer la Cristian Ghinea”, a spus Bode.

Astfel, Lucian Bode subliniază că „adevărații liberali nu pleacă din PNL când nu mai sunt prim-miniștri”.

„Din punctul meu de vedere, adevărații liberali nu pleacă din PNL când nu mai sunt prim-miniștri. Și nici nu împart partidul în tabere când este nevoie de coeziune. Dacă viitorul PNL se construiește doar pe aceste delimitări și îi lăsăm în afara ecuației pe cei care reprezintă o direcție conservator-moderată, echilibrată, fără accente agresive, atunci acel „PNL mare” riscă să fie doar o formă fără fond. Este momentul pentru luciditate, echilibru și responsabilitate. Nu pentru etichete. La fel cum este momentul pentru unitate, dar de o unitate construită pe identitatea liberală, pe valorile noastre și pe respect reciproc”, a mai scris el.

Lucian Bode a fost secretar general al PNL până la preluarea partidului de către Ilie Bolojan.

În anul 2023, Bode a fost acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat, verdictul de plagiat fiind dat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

