Ilie Bolojan, apel la decenţă, răbdare şi competenţă. „E foarte simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie”

Premierul Ilie Bolojan a reluat, sâmbătă, ideea că adevărata dificultate în politică nu este demisia, ci asumarea responsabilității, chiar și în vremuri complicate, cum sunt cele pe care le trăim acum.

În cadrul unei întâlniri cu tinerii liberali organizată sâmbătă, 22 noiembrie, în Maramureș, premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în ciuda criticilor la adresa sa şi a situaţiei tensionate din cadrul coaliţiei de guvernare generate de poziţia sa fermă în ceea ce priveşte măsurile fiscale, nu ia în calcul varianta unei demisii.

„E foarte simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, (...) dar sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Pornind de la exemple unor importanţi oameni politici precum Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti sau Vasile Lucaciu, el a explicat ce înseamnă responsabilitate politică, din punctul său de vedere.

„În felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică (…)Şi venind pe drumul încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc, ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ceea ce au făcut aceşti oameni, faţă de ceea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o aveam”, a spus el în cadrul evenimentului.

Totodată, premierul a relatat un episod recent, când PNL a trebuit să nominalizeze o persoană într-o agenție, iar după ce el a aprobat propunerea inițială, s-a trezit un val de mesaje de la membri care criticau alegerea și se autopropuneau.

„Şi am respectat un lucru. Omul ăla care a fost propus nu mi-a trimis niciun mesaj niciodată. Nu dorea neapărat să fie pe funcţie. Şi asta înseamnă că trebuie să înţelegem că, uneori, trebuie să ai decenţă şi răbdare şi că, dacă vrei să faci ceva, trebuie muncă, trebuie profesionalism. Nu se poate altfel. Nici în politică, nici în sectorul privat, nici din sectorul public. Că, dacă nu respectăm aceste reguli, nu ne mirăm dacă ajungem unde nu trebuie”, a avertizat premierul.

„Trebuie să propunem oameni competenţi, oameni dedicaţi, oameni care înţeleg ce înseamnă respectul, răbdarea, performanţa şi responsabilitatea pe funcţie atunci când ajungi acolo. Şi astea vor fi coordonatele pe care le voi susţine şi în perioada următoare”, a încheiat Ilie Bolojan.