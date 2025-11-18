Criză majoră în coaliție: Marcel Ciolacu îl ameninţă pe Ilie Bolojan cu moţiunea de cenzură şi îi reproşează că pozează în „salvatorul omenirii”. „Votez la vedere moţiunea”

Marcel Ciolacu a declarat că este pregătit să voteze „la vedere” o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia și că se comportă ca un „salvator al omenirii”, ignorând partenerii de guvernare.

În interiorul coaliției sunt nemulțumiri legate de modul în care sunt comunicate măsurile economice, iar liderii PSD reclamă marginalizarea lor în procesul decizional. În timp ce social-democrații acuză Executivul că ia decizii unilaterale, fără consultare, Ilie Bolojan susține ritmul accelerat al reformelor fiscale, astfel că declarațiile dure de marţi, 18 noiembrie, ale lui Marcel Ciolacu, luate împreună cu refuzul premierului de a-și nuanța pozițiile publice, alimentează percepția că actuala alianță funcționează tot mai greu și că riscul unei rupturi politice devine, pentru prima dată, real.

PSD ar putea vota o moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan

Invitat într-o emisiune la România TV, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este pregătit să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în cazul în care următoarele pachete fiscale nu vor conține și măsuri clare de relansare economică.

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansarea economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar... votez la vedere moţiunea”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă această amenințare reflectă doar opinia sa, fostul prim-ministru a precizat că nu ar fi făcut astfel de declarații fără a se consulta în prealabil cu liderii PSD, invocând în acest sens şi discursul Olguței Vasilescu de la Congresul partidului, în care aceasta a criticat dur măsurile Guvernului Bolojan.

„Aduceţi-vă aminte de discursul doamnei Olguţa Vasilescu de la Congres. Nu se mai poate, nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aş fi permis să vorbesc la dvs., nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Vrea să arate că e salvatorul omenirii"

Fostul premier a lansat și un atac dur, fără însă a-l numi explicit pe Ilie Bolojan, dar făcând trimitere clară la acesta şi afirmând că „un om vrea să arate că e salvatorul omenirii”.

„Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”, a spus el, acuzând Guvernul că exagerează problema deficitului bugetar și creează artificial panică economică.

„(...) Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile. Când zici: «dom'le, România e în incapacitate de plată», normal, eu, care te împrumut, mă uit la televizor şi zic: «Bă, dacă vorbeşte primul ministru al ţării, înseamnă că aşa e!» Normal că-ţi bag dobândă mai mare... Dar uitaţi-vă că sunt date publice la Ministerul de Finanţe: cum te-ai împrumutat, cu ce dobândă?”, a acuzat Marcel Ciolacu.

Deficitul comercial - „o gogoriţă"

Totodată, el a catalogat deficitul drept „o gogoriță”, invocând exemple internaționale pentru a argumenta că statele aflate în expansiune au înregistrat deficite mult mai mari, şi a preciuaz că problema deficitului trebuie negociată cu Comisia Europeană, nu transformată „într-o criză economică”.

„Deficitul comercial a fost o gogoriţă cât noi de mare. Spania a avut deficit de 11,1% când s-au făcut toate autostrăzile din Spania, când s-au dezvoltat. Italia a avut, la fel, deficit. Polonia întotdeauna depăşeşte deficitul. Au transformat o problemă de deficit - o problemă de deficit, pe care o negociezi cu Comisia, cum am negociat eu pe şapte ani, într-un anumit ritm suportabil să-l reduci - într-o criză economică”, a mai spus Marcel Ciolacu.

El a acuzat, de asemena, și lipsa de coerență în administrație, afirmând că, în timp ce se discută despre concedieri, numărul angajărilor în aparatul central nu a scăzut şi că „tot circul e la televizor”.

La final, întrebat de ce ar acționa premierul în acest fel, Ciolacu a răspuns: „Pentru că vrea să fie salvatorul omenirii. Aşa consideră, că e un salvator. Salvatorul cui?”.