Ilie Bolojan explică numirea cumnatei lui Cătălin Drulă la MIPE. „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”

Premierul Ilie Bolojan a spus că Alina Gîrbea - cumnata lui Cătălin Drulă - este numirea de secretar de stat a USR și, în ceea ce privește reglementările legale, Gîrbea a fost verificată și nu a avut „niciun fel de probleme”.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferință de presă, cum comentează faptul că, în guvern, a fost numită ca secretar de stat în MIPE, cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, iar aceasta a solicitat guvernului să îi deconteze locuința și transportul, în contextul în care în România se discută despre tăieri de salarii, potrivit Mediafax.

„Așa cum știți, fiecare partid are o pondere în coaliție și propune secretar de stat. Doamna Gârbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR”, a spus Bolojan.

Premierul a afirmat că Alina Gîrbea a fost verificată și „din punctul de vedere al reglementărilor legale (…) nu a avut niciun fel de probleme”.

„Are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie”, explică Ilie Bolojan.

În ceea ce privește aspectele legate de decontarea chiriei și a transportului, premierul a spus că nu știe dacă Alina Gîrbea a făcut cerere sau nu, însă „există prevederi legale în baza cărora un secretar de stat, un ministru, poate beneficia de locuință de serviciu pentru care plătește o anumită formă de chirie, în așa fel încât, pe perioada funcției, să aibă unde locui”.

Bolojan și-a amintit, în context, că atunci când el era secretar general guvernului „se uitaseră cei care erau pe funcție în aceste apartamente după ce își-au terminat mandatul”, iar acum, când el este prim-ministru, acest lucru „nu mai este posibil”.

Pâslaru: ”Nu este rolul meu să fac astfel de analize”

Ministerul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, la Guvern, dacă ştie faptul că Alina Roxana Gîrbea, noul său secretar de stat, este cumnata lui Cătălin Drulă.

„Nu este rolul meu să fac astfel de analize, este o decizie...Şi dumneavoastră cred că aţi fost la o anumită şcoală sau un liceu sau o grădiniţă şi cu toate astea nu cred neapărat că ştiţi ce au făcut după aceea, după 20 de ani, 30 de ani, colegii dumneavoastră de grădiniţă, şcoală şi liceu. Poate aveţi relaţii mai apropiate cu colegii dumneavoastră decât am avut eu. Dar una peste alta, eu am un rol instituţional de coordonare a instituţiei, eu am primit-o în dimineaţa aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare, sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală. Vă asigur că, instituţional, doamna Gîrbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitari, de secretari de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a răspuns Dragoş Pîslaru.