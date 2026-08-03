 Curtea de Apel București suspendă alte cinci Hotărâri ale Guvernului Bolojan. Executivul avertizează asupra unor blocaje și anunță recurs | adevarul.ro
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Curtea de Apel București suspendă alte cinci Hotărâri ale Guvernului Bolojan. Executivul avertizează asupra unor blocaje și anunță recurs

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Curtea de Apel București (CAB) a decis luni, 3 august, suspendarea executării a cinci Hotărâri adoptate de Guvernul interimar. Executivul a anunțat că va formula recurs și a atras atenția că instanța blochează aplicarea unor programe care vizează ocuparea forței de muncă, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, biosecuritatea în sectorul zootehnic și reorganizarea unor instituții publice.

Guvernul acuză CAB că blochează o serie de programe FOTO FB Guvernul României
Guvernul acuză CAB că blochează o serie de programe FOTO FB Guvernul României

Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel București a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern”, se arată într-un comunicat transmis luni, 3 august, de Guvern.

Guvernul anunță că va iniția acțiunea de recurs împotriva deciziilor judecate de Curtea de Apel București și menționează calendarul strâns al judecării acestora:

„Luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile. Miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri și a cerut suspendarea lor. În aceeași zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituție care reprezintă Guvernul în instanță) citațiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunțat astăzi. Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00”.

Guvernul explică efectele suspendării Hotărârilor de Guvern

Guvernul atrage atenția că  tinerii și persoanele vulnerabile nu vor mai beneficia de facilități la angajare.

„Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.Tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training), cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la nicio activitate de formare profesională nu vor mai beneficia de sprijin financiar pentru angajare.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, a cărui aplicare a fost suspendată de Curtea de Apel București, la prima angajare pe perioadă nedeterminată, tinerii ce corespund acestor criterii puteau beneficia de sprijin financiar în primii doi ani. În primul an, prima de stabilitate era de 1.000 de lei lunar. În al doilea an, suma lunară creștea la 1250 de lei. Sumele erau neimpozabile, însă condiția era păstrarea locului de muncă”, precizează Guvernul.

Acest ajutor urma să intre în vigoare în perioada următoare, în condițiile în care Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a acestei prime de stabilitate pentru tineri.

Reglementări pentru gestionarea fondurilor externe, suspendate

Executivul, invocă Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Potrivit actului normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urma să îndeplinească funcțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028. Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistență financiară acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care țara noastră va beneficia de asistență financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri ale Guvernului Bolojan, în urma unor acțiuni deschise de PSD

Norme privind amenzile neachitate, suspendate

Comunicatul amintește și de Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

„Normele reglementau responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

Organele fiscale locale înregistrau în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul ar fi cuprins informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începea și data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii„, se mai arată în document.

Potrivit Guvernului, durata suspendării se calcula proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi.

Suspendarea sprijinului pentru crescătorii individuali de animale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026, Executivul aproba un plafon de 3,15 milioane lei pentru anul 2026 aferent schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

„Se asigura astfel continuitatea aplicării schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 1218/2024 și aprobată de Comisia Europeană, precum și predictibilitatea cadrului de finanțare.

Măsura ar fi contribuit la prevenirea răspândirii bolilor la animale, mai ales ținând cont de evoluția agresivă a pestei porcine africane în România, la diminuarea costurilor cu combaterea și eradicarea acestora și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice.

De asemenea, aplicarea acesteia ar contribui la respectarea normelor de biosecuritate, la protecția mediului și la menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor”, transmite Guvernul.

Neaplicarea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului

Executivul mai precizează că prin  Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, se reducea numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), de la 182 la 180 de posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.

Măsura avea în vedere reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026, explică Guvernul.

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