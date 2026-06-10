Guvernul intră într-o zonă gri după expirarea interimatelor. Explicațiile unui fost judecător CCR

Mandatele celor șase miniștri interimari numiți în locul celor din PSD, după retragerea partidului din Guvern, expiră miercuri, 10 iunie. Situația creează un nou punct de incertitudine, în condițiile în care Constituția nu reglementează clar pașii de urmat după încheierea perioadei de 45 de zile.

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a explicat la Digi24 că premierul Ilie Bolojan poate adopta o soluție de continuitate. Potrivit acestuia, deși legea stabilește durata interimatului, nu precizează explicit ce se întâmplă ulterior.

Lăzăroiu susține că în absența unui nou Executiv, Ilie Bolojan poate numi alți interimari pentru a menține funcționarea ministerelor.

„Logic ar fi ca interimarii să plece, dar în același timp, Guvernul, care nu e încă interimar, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până se instalează noul Guvern, și prim-ministrul poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul”, a declarat Petre Lăzăroiu.

Guvernul rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate

Fostul judecător CCR subliniază că situația actuală trebuie analizată în contextul mai larg al unui Guvern demis prin moțiune de cenzură, care continuă să funcționeze până la învestirea unui nou cabinet.

Acest tip de interimat, explică Petre Lăzăroiu, are un regim juridic distinct și poate dura o perioadă nedeterminată, în funcție de evoluțiile politice. Durata depinde de negocierile din Parlament, de eventualele încercări de formare a unui guvern sau chiar de organizarea unor alegeri anticipate.

Limitări în funcționarea ministerelor

În lipsa unor miniștri cu atribuții depline, conducerea ministerelor poate fi preluată temporar de secretarii generali. Totuși, aceștia au competențe limitate.

Potrivit fostului judecător CCR, secretarii generali pot aproba doar acte de natură administrativă și financiară, precum plata salariilor, însă nu pot lua decizii strategice sau politice în numele ministerului.

Această situație duce, practic, la blocaje la nivel decizional, mai ales în ceea ce privește inițiativele care necesită asumare politică și responsabilitate guvernamentală.

Miniștrii interimari au fost numiți pe 23 aprilie, după demisia reprezentanților PSD din Guvernul Bolojan. De atunci, Executivul funcționează într-o formulă provizorie, în așteptarea formării unei noi majorități parlamentare.

Amintim că marți, 9 iunie, conducerea PSD a analizat posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională a României privind situația guvernului după expirarea termenului de 45 de zile pentru miniștrii interimari, potrivit unor surse.