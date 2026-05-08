PSD îl somează pe Bolojan să oprească numirile politice „pe ultima sută de metri”: „Își instalează pilele în instituții”

PSD acuză că premierul demis Ilie Bolojan și mai mulți miniștri interimari încearcă să își numească apropiații în funcții de conducere din instituțiile publice, înainte de instalarea unui nou Executiv.

Într-un comunicat de presă transmis vineri, social-democrații susțin că este vorba despre „o operațiune” prin care sunt instalate „pilele și apropiații” actualei conduceri guvernamentale în structurile statului.

„PSD denunță operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale”, se arată în comunicat.

Social-democrații avertizează că toate numirile făcute fără concurs și bazate „doar pe criteriul preferințelor personale sau politice” vor fi anulate după formarea unui nou guvern.

„PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”, transmite partidul.

PSD critică în termeni duri și reforma administrativă promovată de Ilie Bolojan, despre care spune că este compromisă de numiri controversate.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații”, susțin social-democrații.

În comunicat sunt menționate și exemple concrete de instituții unde ar fi fost făcute astfel de numiri, precum Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române, dar și prefecturile din Neamț, Maramureș și Vaslui.

PSD mai afirmă că „cea mai mare culpă morală” a lui Ilie Bolojan este faptul că a rămas în funcția de premier, alături de reprezentanții PNL, deși partidul ar fi decis „rămânerea în opoziție”.

„Demagogia” actualului premier ar fi ajuns, potrivit PSD, „la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească”, mai ales după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Social-democrații subliniază că și-au retras reprezentanții din funcțiile guvernamentale înainte de inițierea demersului parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan.