Cum se formează noul Guvern. Pașii pe care trebuie să îi parcurgă Eugen Tomac și viitorii miniștri

După desemnarea lui Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, acesta are la dispoziție un termen clar pentru a alcătui echipa guvernamentală și programul de guvernare cu care se va prezenta în fața Camerelor reunite ale Parlamentului pentru obținerea votului de încredere.

Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului, în termen de zece zile de la desemnare, lista miniștrilor și programul de guvernare. Acesta este termenul-limită pentru această etapă a procedurii de învestire a noului Executiv.

Desemnat pe 4 iunie, Eugen Tomac a anunțat că va definitiva lista viitorilor miniștri în cursul weekendul, urmând să o prezinte oficial luni, 8 iunie.

În paralel cu stabilirea componenței cabinetului, vor continua și negocierile cu partidele politice pentru obținerea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern la votul de învestitură.

Audieri în comisiile de specialitate

Înainte de votul de învestitură din Parlament, miniștrii propuși trebuie să treacă prin audierea în comisiile parlamentare de specialitate. În funcție de portofoliul pe care urmează să îl ocupe, fiecare candidat se prezintă în fața parlamentarilor, care îi pot evalua pregătirea profesională și îi pot adresa întrebări privind prioritățile și modul în care intenționează să conducă ministerul.

După finalizarea audierilor și emiterea avizelor consultative, premierul desemnat și echipa sa se prezintă în fața Camerelor reunite ale Parlamentului pentru obținerea votului de încredere.

Dacă Guvernul primește votul majorității parlamentarilor, acesta este învestit și își poate exercita atribuțiile după depunerea jurământului în fața președintelui României.

Alte termene care apasă asupra desemnării unui nou Guvern

În paralel cu procedura de învestire a unui nou Guvern, trebuie avute în vedere și termenele legate de actualul Executiv. Guvernul demis prin moțiune de cenzură își poate exercita atribuțiile, cu puteri limitate, până la depunerea jurământului de către noul cabinet.

În ceea ce privește miniștrii interimari numiți în locul celor care și-au dat demisia, mandatele lor de 45 de zile expiră la începutul săptămânii viitoare. Cu toate acestea, potrivit interpretărilor constituționale, ei pot rămâne în funcție până la învestirea noului Guvern.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat că depășirea acestui termen nu atrage sancțiuni.

„Acest guvern nu este în situația unui guvern interimar, ci a unui guvern demis prin moțiune de cenzură. Constituția prevede că un astfel de guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Ei pot rămâne în funcție până când va exista un nou Executiv învestit”, a declarat Augustin Zegrean pentru Digi24.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis oficial la 5 mai 2026, după adoptarea moțiunii de cenzură intitulate „STOP Planului Bolojan”, inițiată de PSD și AUR și votată de 281 de parlamentari.