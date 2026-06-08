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Ilie Bolojan avertizează după discuțiile cu Eugen Tomac: un Guvern fără majoritate clară nu este o soluție

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Premierul demis și președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, după întâlnirea de luni cu premierul nominalizat pentru a forma un Guvern, Eugen Tomac, că un guvern fără susținere politică explicită nu reprezintă o soluție pentru România, deoarece nu ar avea posibilitatea să adopte reformele și măsurile necesare în actualul context economic și bugetar.

FOTO: PNL
FOTO: PNL

Un astfel de Guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România”, a declarat Bolojan după discuția cu premierul desemnat Eugen Tomac.

Potrivit liderului liberal, principalele teme abordate în cadrul întâlnirii au fost accesarea fondurilor europene prin PNRR, adoptarea reformelor asumate de România și reducerea deficitului bugetar.

Bolojan a subliniat că România trebuie să adopte rapid nouă legi asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a putea accesa granturile europene și a evita pierderea unor fonduri.

De asemenea, cei doi au discutat despre urgentarea finalizării proiectelor finanțate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă fondurile disponibile, dar și despre reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea guvernării și buna funcționare a economiei.

Am discutat despre aspectele care țin și de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente”, a afirmat Bolojan.

Un mesaj similar a fost transmis și de secretarul general al PNL, Dan Motreanu, care a anunțat că i-a comunicat lui Eugen Tomac că un guvern fără majoritate parlamentară nu va putea continua reformele și nu va avea capacitatea de a adopta măsurile dificile de care România are nevoie.

Viitorul guvern are puțin timp la dispoziție pentru accesarea fondurilor din PNRR și trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar, potrivit înțelegerii cu Comisia Europeană”, a transmis Motreanu.

Acesta a reiterat că accesarea fondurilor europene depinde de îndeplinirea reformelor asumate și de adoptarea rapidă a legislației restante.

Accesarea banilor din PNRR este condiționată de îndeplinirea unor reforme. Există nouă legi care trebuie adoptate foarte rapid de Parlamentul României”, a transmis liderul liberal.

Liderii liberali au precizat că Biroul Politic Național al PNL va fi convocat miercuri sau joi pentru a decide poziția partidului la votul de învestitură solicitat de premierul desemnat Eugen Tomac.

Declarațiile vin în contextul consultărilor începute de premierul desemnat Eugen Tomac cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar la votul de învestitură. Tomac a anunțat că intenționează să propună un guvern tehnic și susține că România are nevoie urgentă de un executiv cu puteri depline, în contextul termenelor asumate prin PNRR și al presiunilor legate de reducerea deficitului bugetar.

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