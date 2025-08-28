search
Greva generală în administrația locală. Primăriile se închid pe termen nelimitat din 29 august: „S-a umplut paharul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Începând de vineri, 29 august, primăriile din România își închid porțile, pe termen nelimitat, în semn de protest faţă de pachetul al doilea de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat joi că a decis declanșarea unui protest pe termen nelimitat, în semn de nemulțumire față de reducerea masivă a posturilor și de măsurile cuprinse în „Pachetul II” anunțat de Guvernul Bolojan.

 „S-a umplut paharul! «O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!»”, transmite Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care a anunțat închiderea tuturor primăriilor din țară, începând cu 29 august, dacă Guvernul nu renunță la măsurile considerate „abuzive” asupra administrației locale.

Decizia vine după șapte săptămâni de negocieri fără rezultat între sindicat și premierul Ilie Bolojan. Pachetul 2 de măsuri prevede tăieri drastice pentru administrația publică locală: reducerea cu 25% a numărului de funcționari publici din primării, peste scăderea de 10% aplicată anul trecut.

„După 7 săptămâni de «dialogul surzilor» între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie BOLOJAN, pe de altă parte, așa-numitul «Pachet 2» de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”, explică SCOR.

Fiecare al treilea angajat din primării trebuie să plece

Sindicatul atrage atenția că, în timp ce reducerea personalului la nivel central, anunțată la 20%, întârzie, la primării fiecare al treilea angajat ar trebui să plece, deși aceștia sunt „cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”.

Un alt punct fierbinte este legat de cei 60.000 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe care Guvernul promisese că îi va prelua la bugetul de stat, dar, potrivit ultimei variante de proiect, responsabilitatea rămâne tot la primării.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie BOLOJAN – «meniul pentru săraci»”, arată SCOR.

Sindicatul acuză Guvernul și de discriminare.

„Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii”, se arată în comunicat.

Introducerea „jumătăţii de funcţionar public”

Cea mai contestată măsură este introducerea așa-numitei „jumătăți de funcționar public”.

„Introducerea «jumătății de funcționar public», prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!” avertizează SCOR.

„Pentru toate aceste motive, de mâine, pe termen nedeterminat, intrăm în protestul care poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anuntat la circ, cu râma care zboară.

Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie.

Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model: vii la primărie și constați că… AZI NU ZBOARĂ!!”, a transmis Sindicatul Comunelor şi Oraşelor din România.

Contextul tensionat coincide cu momentul în care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru „Pachetul II” de măsuri fiscale, care include și aceste reduceri.

Ministerul Dezvoltării a transmis joi, 28 august, Consiliului Economic și Social varianta finală a proiectului de lege: un sfert din posturile din primării urmează să fie desființate, în funcție de populația raportată la 1 ianuarie 2024 de către Institutul Național de Statistică.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile prin care aplică noile prevederi și 60 de zile pentru a finaliza reorganizarea.

Până atunci însă, primăriile pun lacătul pe ușă şi anunţă un protest fără precedent.

„Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale!”, a transmis în finalul comunicatului Sindicatul SCOR.

