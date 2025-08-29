search
Guvernul Bolojan aprobă pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte

Astăzi, 29 august, are loc ședința de Guvern pentru asumarea răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte separate.

Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale FOTO: Arhivă
Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale FOTO: Arhivă

După câteva săptămâni de întârziere, Guvernul Bolojan a decis să aprobe al doilea pachet de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte distincte pentru a reduce riscul blocării întregului pachet în cazul unei posibile contestații la CCR.

Astăzi sunt așteptate avizele de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ. Ulterior, Executivul va aproba oficial măsurile fiscale în cadrul ședinței de guvern.

Pachetul 2 a fost transformat în șase proiecte distincte, care vizează mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma instituțiilor autonome precum ANRE, ASF și ANCOM, reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

Reprezentanții Guvernului au explicat că această împărțire a fost necesară pentru a evita riscul ca întregul pachet să fie blocat în cazul în care una dintre măsuri ar fi considerată neconstituțională.

