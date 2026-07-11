Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori ritmul absorbției fondurilor europene, susține Siegfried Mureșan. Atac la adresa lui Ciolacu

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adus România, pentru prima dată, printre statele cu cea mai bună absorbție a fondurilor europene de coeziune, afirmând că ritmul absorbției a crescut de aproape 8 ori față de perioada Guvernului Marcel Ciolacu.

Mureșan a distribuit și un tabel al Comisiei Europene și a comparat evoluția absorbției fondurilor europene în perioada celor două guverne.

„Oare de-asta a fost demis de PSD? Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor europene. Tabelul Comisiei Europene arată foarte clar cât de jos se situa România la finalul anului 2024 (în timpul Guvernului Ciolacu), sub media Uniunii Europene, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene de coeziune”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Potrivit acestuia, în anul 2024, Guvernul Ciolacu a avut o absorbție efectivă de doar 600 de milioane de euro din fonduri de coeziune nerambursabile, echivalentul unei medii de 50 de milioane de euro pe lună.

În schimb, în primele șase luni din 2026, Guvernul Bolojan ar fi atras 2,3 miliarde de euro, adică aproximativ 383 de milioane de euro lunar.

„Vorbim, așadar, despre o creștere de aproape 8 ori a ratei efective de absorbție”, a afirmat Mureșan.

Europarlamentarul a mai susținut că, la finalul anului 2024, România avea o rată de absorbție efectivă de 2%, incluzând prefinanțarea, sub media Uniunii Europene, de 2,7%. În prezent, potrivit acestuia, România ar fi ajuns la o rată de absorbție de 24,6%, peste media europeană de 17,8%.

Se fac acuzații constante între actuala și fosta guvernare privind gestionarea fondurilor europene și a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Vineri, fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul Dragoș Pîslaru că sunt autorii „unei crime cu premeditare” care ar costa România miliarde de euro din PNRR, susținând că Guvernul interimar a întârziat nepermis trimiterea către Parlament a șapte proiecte considerate esențiale.

Într-o altă reacție, Siegfried Mureșan a susținut că dezvoltarea economică a României nu poate fi bazată pe „modelul Ciolacu”, pe care îl acuză că a încurajat consumul prin cheltuirea banului public, în detrimentul investițiilor și al sprijinirii întreprinderilor românești.