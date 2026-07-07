Bolojan: Investiții în autostrăzi, spitale și școli depind de adoptarea urgentă a șase legi. Sunt 4,5 miliarde de euro din PNRR în joc

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă principala prioritate a Guvernului în lunile iulie și august. Pentru a debloca peste 4,5 miliarde de euro din granturi europene, Executivul pregătește convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare pentru adoptarea unor legi esențiale.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, că România trebuie să accelereze îndeplinirea reformelor asumate prin PNRR pentru a putea atrage peste 4,5 miliarde de euro din fondurile europene rămase disponibile.

Investiții importante, precum Autostrada Moldovei, electrificarea căilor ferate, construcția de spitale, școli și creșe, precum și proiectele de reabilitare termică a blocurilor și investițiile din administrațiile locale depind de aceste finanțări.

„În lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a explicat că fondurile din PNRR sunt acordate în funcție de îndeplinirea reformelor și a jaloanelor asumate de fiecare stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care obiectivele sunt realizate doar parțial, și finanțarea este redusă proporțional.

Bolojan a precizat că o parte dintre țintele stabilite în 2021 au fost îndeplinite, altele au fost renegociate, însă există și reforme care au rămas restante și necesită adoptarea unor acte normative.

Parlamentul, convocat în sesiuni extraordinare

Premierul a anunțat că Guvernul nu mai poate adopta aceste reforme prin angajarea răspunderii sau prin ordonanțe de urgență, motiv pentru care Parlamentul va trebui convocat în sesiuni extraordinare.

Printre cele mai importante proiecte legislative care trebuie adoptate se numără:

- legea privind salarizarea unitară – valoare 770 milioane de euro;

- legea privind incompatibilitățile - 770 milioane de euro;

- legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat -770 milioane de euro;

- legea privind funcția publică - 770 milioane de euro;

- legea privind Codul urbanismului - 972 milioane de euro;

- legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire - 972 milioane de euro.

Potrivit premierului interimar, până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi finalizate consultările cu Comisia Europeană, iar proiectele legislative vor fi transmise grupurilor parlamentare, liderilor partidelor și conducerilor celor două Camere ale Parlamentului.

Obiectivul Guvernului este ca aceste acte normative să fie dezbătute și adoptate în a doua jumătate a lunii iulie, pentru ca România să poată debloca tranșele de finanțare din PNRR și să evite pierderea fondurilor europene destinate investițiilor majore.