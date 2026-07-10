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Pîslaru, după ce Ciolacu l-a acuzat pe el și pe Bolojan de „crimă cu premeditare”: „Crima e că Guvernul cheamă parlamentarii la muncă vara”

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Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacționat după ce fostul premier Marcel Ciolacu a spus despre el şi despre Ilie Bolojan că sunt „autorii unei crime cu premeditare”.

Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro
Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro

Fostul premier Marcel Ciolacu, preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, i-a acuzat vineri pe premierul interimar Ilie Bolojan şi pe Dragoş Pîslaru că sunt „autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”, prin faptul că Guvernul interimar a întârziat trimiterea celor șapte proiecte esenţiale la Parlament.

„Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le-a trimis nici acum la Parlament. Dar să fim clari: Bolojan știa de luni de zile că la finalul lunii iunie începe vacanța parlamentară. Știa și nu a acționat. A tergiversat, a amânat și cel mai bun exemplu (unul concret și dureros) este Legea salarizării”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a acuzat, totodată, că nu au existat „consultări reale cu sindicatele și patronatele”, transparență și nici „o versiune finală clară”.

„Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp! Aceasta nu este o eroare de calendar. Este o strategie deliberată de a ascunde neputința guvernării și de a arunca vina pe altcineva atunci când vine nota de plată. Iar nota de plată va veni”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Reacția lui Dragoş Pîslaru

Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a răspuns acestor acuzații, afirmând că, de fapt, „crima e faptul că Guvernul va chema parlamentarii la muncă vara”.

„Domnul Marcel Ciolacu ne-a numit astăzi, pe Ilie Bolojan şi pe mine, «autorii unei crime cu premeditare». Lăsând la o parte limbajul reprobabil la care domnul Ciolacu alege să recurgă, ştiţi care este crima de care ne acuză dumnealui? Sunteţi aşezaţi pe scaune, da? Crima e faptul că Guvernul va chema parlamentarii la muncă tocmai acum, vara, când e frumos afară şi – vorba aia – au şi ei vacanţa aia programată până la toamnă. Asta e crima de care suntem vinovaţi, în opinia domnului Ciolacu: faptul că aducem parlamentarii la muncă”, i-a răspuns Dragoş Pîslaru lui Marcel Ciolacu.

Mai mult de atât, ministrul interimar l-a acuzat pe fostul premier că și-a scris postarea cu ChatGPT.

„În postarea sa de ChatGPT, mai acuză domnul Ciolacu că Guvernul Bolojan întârzie legea salarizării. Este, vă mărturisesc, absolut savuros. Ce am râs cu domnul Marcel Ciolacu pe vremea când era premier, dar ce râdem acum, de când s-a retras la odihnă, la Buzău! Zice dumnealui (şi citez) că «nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi?» Vă răspund eu, domnule Ciolacu, chiar acum şi vă şi mulţumesc public că îmi daţi această oportunitate! Aveţi mare, mare dreptate: reforma salarizării trebuia să fie gata de mult, cam de prin 2022.

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Ştiţi cine a fost ministrul Muncii din 2022 încoace? Ştiţi cine trebuia să termine legea salarizării? Domnul Marius Budăi (PSD); doamna Simona Bucura-Oprescu (PSD); domnul Florin Manole (PSD)”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

El le-a reproșat miniştrilor PSD că nu au făcut nimic concret pe legea salarizării, timp de cinci ani.

„N-au făcut nimic concret miniştrii PSD pe legea salarizării timp de cinci ani: niciun acord politic în coaliţie; nicio prezentare publică a proiectului; nicio dezbatere publică cu sindicatele şi patronatele. Tot ce au făcut a fost să tragă de timp cinci ani de zile ca să fugă de răspunderea asta în faţa cetăţenilor. Şi, la final, când aţi fugit şi de la guvernare, domnule Ciolacu, PSD a mai lansat o altă petardă specifică, aruncând «pe surse» o variantă a legii neasumată de absolut nimeni”, a afirmat ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Totodată, acesta a menționat că „trebuie, cu adevărat, să ai o coloană vertebrală foarte flexibilă ca tocmai el, de la PSD, să vină în spaţiul public cu subiectul legii salarizării pe care tot PSD l-a avut pe mână în toţi aceşti ani”.

„Domnule Ciolacu, românii nu sunt nici naivi, nici uituci, aşa cum îi desconsideraţi dumneavoastră. Românii ştiu foarte bine şi cine sunteţi dumneavoastră şi cum aţi dus ţara în prăpastie, asta în timp ce dumneavoastră şi gaşca eraţi cu avioanele private la Monaco sau prin Vietnam, cu amanta. Românii n-au uitat nici de cutiile de pantofi pline cu bani, nici de pantofii ăia mişto cu talpă roşie. Românii n-au uitat nici de hanoracul ăla de 4.000 de euro cu care aţi salvat pisicuţa din copac şi nici de modul în care aţi batjocorit responsabilitatea de prim-ministru al României făcând TikTok-uri din biroul Guvernului despre ce preferaţi dumneavoastră între mămăligă şi ciorbă de burtă. Astea erau ocupaţiile dumneavoastră ca prim-ministru al României, domnule Ciolacu, iar astăzi aveţi tupeul să ne daţi nouă lecţii de guvernare. Rămâneţi la Buzău, domnule Ciolacu, cu tot regretul faţă de oamenii din Buzău. Rămâneţi să vă odihniţi. Aţi muncit deja prea mult. Staţi liniştit”, a conchis el.

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