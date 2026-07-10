„Nu va mai recâștiga influența”. Un europarlamentar afirmă că „PSD și-a pierdut pentru totdeauna rolul de principal partid din România”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că Partidul Social Democrat și-a pierdut definitiv poziția dominantă pe care a avut-o în politica românească în ultimele trei decenii.

Siegfried Mureșan, care a fost propus anterior de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a afirmat că, de la Revoluție și până de curând, PSD a fost formațiunea care a influențat cel mai mult scena politică din România, inclusiv în perioadele în care se afla în opoziție.

El a dat ca exemple perioada guvernării CDR (1996–2000), când, potrivit acestuia, PSD, pe atunci PDSR, ar fi sabotat reformele promovate de coaliția aflată la putere, dar și perioada Guvernului Tăriceanu, pe care social-democrații l-ar fi susținut din opoziție.

De asemenea, Mureșan a amintit că, în timpul Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș, PSD controla majoritatea funcțiilor din eșalonul al doilea al administrației și conducea „de facto” țara.

Europarlamentarul consideră însă că situația politică s-a schimbat radical și că PSD nu mai are capacitatea de a influența formarea unei majorități parlamentare.

„Acum, pentru prima dată, PSD vede că este incapabil să mai influențeze deciziile în Parlamentul României. Deși au existat doi premieri desemnați care au fost pe placul lor, pesediștii nu au reușit să construiască o majoritate în Parlament. PSD nu va mai recâștiga influența pe care a avut-o timp de peste 3 decenii în România”, a transmis Siegfried Mureșan pe Facebook.

În opinia europarlamentarului, principala confruntare politică la următoarele alegeri va fi între AUR, descris de el drept un partid „extremist, populist și antieuropean”, și forțele proeuropene, despre care spune că vor fi conduse de Ilie Bolojan.