Percheziții în mai multe țări UE într-un dosar de fraudă cu fonduri europene: este vizat fostul grup „Identitate și Democrație”

Mai multe percheziții au loc în Franța și în alte state europene, în cadrul unei anchete privind o presupusă deturnare de fonduri europene în care ar fi implicat fostul grup europarlamentar „Identitate și Democrație” (ID), din care a făcut parte și partidul francez de extremă dreapta Rassemblement National.

Informația a fost confirmată de Parchetul European. Potrivit procurorilor europeni, „în prezent se iau măsuri în Franța și alte țări europene în cadrul unei anchete în curs referitoare la utilizarea fondurilor europene de un fost grup politic din Parlamentul European între 2019 și 2024”, confirmând astfel informații publicate anterior de cotidianul francez Le Monde.

Perchezițiile au loc simultan în Franța, Spania, Italia și Belgia, în cadrul unei anchete extinse privind modul de gestionare a unor fonduri europene, potrivit agerpres.

Cazul se adaugă altor proceduri judiciare care vizează formațiunea Rassemblement National.

Pe 7 iulie, Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe într-un alt dosar, în care lidera partidului, Marine Le Pen, ar putea fi declarată ineligibilă pentru alegerile prezidențiale din 2027, în contextul scandalului privind asistenții parlamentari europeni.

Parchetul European, instituție înființată în 2021, a deschis anul trecut o anchetă privind fostul grup ID, suspectat de nereguli în gestionarea unor fonduri europene estimate la aproximativ 4,3 milioane de euro.