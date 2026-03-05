Guvernul a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă în domeniul fiscal. Transferul părților sociale nu va mai putea ocoli ANAF

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce noi reguli fiscale, printre măsuri numărându-se monitorizarea extinsă a cesiunilor de părți sociale și introducerea formularului precompletat pentru decontul de TVA.

Guvernul a aprobat joi, 5 martie, o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care urmărește îmbunătățirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare și simplificarea procedurilor administrative pentru contribuabili.

Potrivit comunicatului oficial, actul normativ are ca obiectiv consolidarea disciplinei fiscale, adaptarea cadrului legal la cerințele actuale de digitalizare și menținerea unui mediu economic stabil prin reguli considerate mai clare și mai echitabile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că noile măsuri sunt menite să aducă mai multă transparență și eficiență în sistemul fiscal, consolidând totodată relația dintre stat și mediul de afaceri.

„Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri. Credem că stabilitatea economică se sprijină pe un parteneriat onest între stat și cetățean, în care regulile sunt aplicate egal și transparent pentru toți actorii din piață.

În același timp, consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie să fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil. Ne dorim o administrație fiscală modernă, care sprijină activitatea economică, oferă predictibilitate mediului de afaceri și contribuie la stabilitatea finanțelor publice”, a precizat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Monitorizare extinsă a cesiunii părților sociale

Una dintre principalele modificări aduse de ordonanța de urgență vizează extinderea monitorizării fenomenului de cesionare a părților sociale, mecanism care, în anumite situații, a fost utilizat pentru evitarea plății obligațiilor fiscale.

În acest sens, actul normativ modifică articolul V din Legea nr. 239/2025. Analizele realizate de Ministerul Finanțelor și de Agenția Națională de Administrare Fiscală au arătat că actuala reglementare, care stabilește opozabilitatea cesiunii părților sociale față de organul fiscal central doar în cazul asociatului care deține controlul asupra societății, nu acoperă toate situațiile întâlnite în practică.

Prin urmare, noile prevederi elimină referirea la „deținerea controlului”, extinzând obligațiile de notificare către autoritatea fiscală pentru orice transfer de părți sociale într-o societate cu răspundere limitată.

Astfel, condițiile de opozabilitate a cesiunii față de organul fiscal central, inclusiv notificarea și, dacă este cazul, constituirea unor garanții, vor fi aplicabile tuturor asociaților, nu doar celor majoritari.

În practică, această schimbare înseamnă că transferul părților sociale într-o companie care are datorii fiscale nu va mai putea fi realizat formal fără ca autoritatea fiscală să fie informată în prealabil.

Măsura are rolul de a preveni situațiile în care asociații ies din societate pentru a evita plata obligațiilor bugetare, consolidând responsabilitatea fiscală și protejând interesele bugetului public.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificarea urmărește întărirea disciplinei fiscale și instituirea unor mecanisme preventive împotriva utilizării cesiunii de părți sociale ca metodă de evitare a plății obligațiilor bugetare.

Formulare precompletate şi digitalizare

Ordonanța de urgență introduce și o serie de măsuri menite „să simplifice relația contribuabililor cu administrația fiscală”, prin eliminarea unor proceduri considerate redundante după implementarea noilor sisteme informatice.

Astfel, sunt eliminate prevederile din OUG nr. 70/2024 referitoare la „Notificarea de conformare RO e-TVA”.

Decizia vine în contextul în care Ministerul Finanțelor pune deja la dispoziția persoanelor impozabile decontul de TVA precompletat, iar transmiterea unor notificări suplimentare privind eventualele diferențe ar genera sarcini administrative inutile.

Prin această schimbare se urmărește reducerea volumului de corespondență dintre contribuabili și administrația fiscală și simplificarea semnificativă a interacțiunii cu instituțiile statului.

Totodată, actul normativ prevede suspendarea, până la 31 decembrie 2026, a obligației organului fiscal de a comunica clasa de risc fiscal la solicitarea scrisă a contribuabilului.

Autoritățile explică faptul că această perioadă este necesară pentru finalizarea proceselor de digitalizare realizate la nivelul Ministerului Finanțelor, Centrului Național pentru Informații Financiare și ANAF.

După finalizarea acestor procese, contribuabilii vor putea accesa automat informațiile privind clasa de risc fiscal direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), fără a mai fi nevoie de solicitări scrise.

Modificări pentru antrepozitele de produse accizabile

Noua ordonanţă cuprinde și modificări privind viitoarea procedură de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile.

Schimbările vizează în special ajustarea cuantumului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc, astfel încât operatorii economici să poată menține capitalul de lucru necesar desfășurării activității.