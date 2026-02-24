Guvernul vine cu reduceri de 3% din impozitul pe venit pentru plata anticipată și relaxează regulile pentru microîntreprinderi și românii din diaspora care deschid afaceri în țară

Guvernul a aprobat marți un pachet extins de măsuri fiscale și programe de sprijin destinate relansării economiei, stimulării investițiilor și modernizării infrastructurii productive. Printre acestea se numără o reducere de 3% pentru plata anticipată a impozitului pe venit, flexibilizarea regimului microîntreprinderilor, granturi de până la 20.000 de euro pentru românii din diaspora care deschid afaceri în țară și noi instrumente de finanțare pentru sectoare strategice.

Ministerul Finanțelor descrie pachetul drept „un set complex de măsuri de relansare economică”, menit să creeze premisele unei creșteri sustenabile.

„Guvernul reconfirmă că prioritatea zero este transformarea structurală a economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că măsurile vor genera „efecte concrete pentru populație și mediul de afaceri încă din acest an”.

Facilități fiscale și simplificări pentru contribuabili

Reducere de 3% pentru plata anticipată a impozitului. Contribuabilii – persoane fizice, microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit – vor beneficia de o bonificație de 3% dacă își achită obligațiile fiscale pentru anul 2025 până la 15 aprilie 2026. Declarația Unică va fi precompletată automat în Spațiul Privat Virtual începând cu martie 2026.

TVA la încasare – plafon majorat. Pentru a preveni blocajele financiare, plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare crește la 5 milioane de lei în 2026 și la 5,5 milioane de lei în 2027, eliminând situațiile în care firmele plăteau TVA pentru facturi neîncasate.

Regim flexibil pentru microîntreprinderi. Ordonanța introduce mai multe ajustări:

- termenul pentru angajarea primului salariat crește de la 30 la 90 de zile pentru firmele nou-înființate;

- vânzările ocazionale de utilaje nu mai sunt incluse în plafonul de 100.000 de euro;

- concediul medical al unicului angajat nu mai duce automat la pierderea regimului de microîntreprindere;

- plafonul pentru mijloace fixe deductibile direct crește la 5.000 de lei.

Ministerul Finanțelor afirmă că aceste modificări „simplifică birocrația contabilă și oferă companiilor marja necesară pentru a-și asigura capitalul de lucru”.

Programe de finanțare și capitalizare

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID)

BID va primi 1 miliard de lei în 2026 pentru a implementa scheme de garantare și fonduri de investiții. Banca va putea participa la fonduri private de capital, alături de stat, pentru a susține investițiile pe termen lung.



Programul „Investim Acasă”

Românii din diaspora care deschid afaceri productive în țară vor putea accesa:



- granturi de până la 20.000 de euro,

- credite garantate de stat,

- bonificații de dobândă,

- facilități fiscale.

Bugetul programului este de 100 milioane de euro pentru perioada 2026–2029, cu un potențial de a mobiliza investiții totale de 250 milioane de lei.

Stimularea pieței de capital

Persoanele fizice vor putea deduce investiții în acțiuni sau ETF-uri în limita a 400 euro/an.Companiile listate la bursă vor beneficia de o deducere de 50% a costurilor de admitere la tranzacționare.

Susținerea exporturilor

Exim Banca Românească va primi un miliard de lei pentru finanțarea exporturilor și investițiilor externe ale companiilor românești.

Ajutoare de stat și investiții strategice

Ordonanța include scheme dedicate sectoarelor cu impact major în economie:

Industrie prelucrătoare

Granturi sau credite fiscale pe 7 ani pentru investiții în producția de bunuri cu deficit comercial.

Cercetare și tehnologii înalte – TECH-UP Romania

Proiecte între 5 și 50 milioane de lei vor beneficia de granturi nerambursabile,deducere de 200% a cheltuielilor eligibile.

Scopul este accelerarea comercializării tehnologiilor inovatoare.

Competitivitate regională

Garanții și subvenții de dobândă pentru investiții între 7 și 50 milioane de lei, destinate reducerii disparităților teritoriale.

Investiții ale diasporei

Proiecte realizate de firme cu capital majoritar românesc din străinătate vor putea primi granturi, garanții de stat și credite fiscale.

Industria de apărare

Investiții de minimum 10 milioane de lei pentru modernizarea capacităților industriale și stimularea producției interne de echipamente militare.

Materii prime critice și tehnologii „Zero Net”

Investiții de minimum 75 milioane de lei în exploatarea resurselor strategice și producția de tehnologii cu emisii reduse, în conformitate cu regulamentele europene.

Turism și inovare digitală

Scheme dedicate dezvoltării turismului și accelerării digitalizării în antreprenoriat.

Parteneriate public-private

Guvernul alocă 25 milioane de euro pentru pregătirea tehnică a marilor proiecte în regim PPP, inclusiv studii de fezabilitate și asistență juridică. Un Comitet Interministerial condus de Ministerul Finanțelor va coordona implementarea proiectelor.

„Prin setul de măsuri cuprinse în Ordonanţa adoptată astăzi, Guvernul vizează accelerarea economiei României şi adaptarea modelului economic către motoare de creştere bazate pe tehnologie înaltă. Ordonanţa de Urgenţă asigură echilibrul între stimularea producţiei autohtone şi o consolidare fiscal-bugetară sustenabilă, garantând autonomia strategică şi securitatea economică a statului pe termen mediu şi lung. Actul normativ intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial”, a precizat Ministerul Finanţelor în comunicat.

Măsurile, detaliate AICI.