Marți, 3 Martie 2026
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Ministrul Finanțelor anunță un buget realist, care marchează trecerea la un model bazat pe investiții: „Nu ne permitem cheltuieli fără sursă”

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că proiectul bugetului de stat pe anul 2026 aduce un record de al investițiilor și fondurilor europene atrase de România. „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranţe false populaţiei vulnerabile”, subliniază Alexandru Nazare, arătând încredere că bugetul de stat va fi adoptat în Parlament. 

Bugetul pe anul 2026 nu aduce promisiuni, ci stabilitate, punctează ministrul Alexandru Nazare, indicând că obiectivul proiectului este reducerea nevoii de împrumut a statului, în favoarea unui trai cu adevărat mai bun pentru români și în defavoarea unor speranțe false pentru categoriile vulnerabile. 

Am prezentat ieri în ședința coaliției proiectul de buget pentru 2026. Este un buget de responsabilitate și echilibru, dar construit pe un nou nivel record al investițiilor şi al fondurilor europene atrase în România, care vor susține relansarea. Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 - cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.

Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă - toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români. Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României. Este un buget care susține creșterea economică sănătoasă, pe termen lung”, a scris ministrul pe Facebook. 

Proiectul marchează o trecere de la un model bazat pe consum și cheltuieli curente la un model bazat pe investiții, fonduri europene și disciplină fiscală:

„Este un buget realist si onest, construit fără artificii și fără presiune fiscală suplimentară în 2026, după ce măsurile de corecție adoptate anterior (inclusiv eliminarea IMCA și ajustările în regimul microîntreprinderilor) au stabilizat baza de venituri și au permis o planificare bugetară credibilă, orientată spre investiții. Este un buget al moderației și responsabilității administrative, în care reforma aparatului public și reducerea sporurilor (condiții vătămătoare, fonduri europene, doctorat) conduc la diminuarea ponderii cheltuielilor curente în PIB și creează spațiu fiscal real pentru dezvoltare.

Este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investițiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut și majorează cu aproximativ 30% bugetul finanțat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune și componenta SAFE. Este un buget dedicat comunităților și autorităților publice locale, cu un nivel istoric al resurselor – de 84 de miliarde de lei față de 76 de miliarde de lei în 2025 – și cu aproximativ 70% din fondurile europene direcționate către proiecte locale și regionale, asigurând astfel cofinanțările necesare și continuitatea investițiilor în teritoriu”, mai indică ministrul. 

Ministrul s-a arătat încrezător în șansele ca acesta spă fie adoptat curând în Parlament. „Este un buget orientat către mediul de afaceri și relansare economică - atât prin sumele din investiții care ajung în economie, cât şi prin stimularea investițiilor productive, deductibilități pentru profitul reinvestit și scheme moderne de ajutor de stat și credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării și reîntoarcerii capitalului uman din afara țării în România.

Știu că nevoile sunt mari în toate domeniile, însă tocmai de aceea este esențial să rămânem ancorați în realism și responsabilitate. Sunt convins că, prin dialog, transparență și cooperare, vom adopta în curând un buget solid, care să ofere României stabilitate, credibilitate și direcție clară de dezvoltare”, a mai completat Nazare.

Precizările ministrului vin în contextul în care PSD a amenințat că va bloca bugetul de stat la votul din Legislativ, acolo unde asigură majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu a indicat că proiectul trebuie să respecte și punctul de vedere al PSD, care a cerut integrarea unui pachet de măsuri de solidaritate pentru persoanele vulnerabile. Sursa de finanțare pentru acest pachet rămâne însă neclară. 

Social-democrații au demarat la finalul anului trecut o analiză internă cu privire la participarea la guvernare, care va fi finalizată odată cu adoptarea bugetului de stat. 

