search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Lista neagră” de la ANAF devine secretă. Românii vor expuși la inspecții fără niciun avertisment

0
0
Publicat:

Guvernul propune ca, până la 31 decembrie 2026, contribuabilii să nu mai poată solicita oficial de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal. Măsura este inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat cum pot fi afectați contribuabilii de suspendarea dreptului de a cere să li se comunice în ce clasă de risc se încadrează.

Sediu al ANAF
Românii nu mai pot cere ANAF să le spună în ce clasă de risc fiscal se încadrează. Foto arhivă

În prezent, ANAF face periodic analize de risc pentru fiecare contribuabil, persoană fizică sau juridică, pe baza declarațiilor depuse, a datoriilor restante, a istoricului plăților și a altor informații fiscale relevante. În urma acestor analize, instituția stabilește o clasă sau subclasă de risc fiscal. Această încadrare nu reprezintă o sancțiune și nu duce automat la un control, ci este un instrument intern folosit pentru a decide ce contribuabili sunt verificați mai des. Cei considerați cu risc mai ridicat pot fi selectați mai frecvent pentru inspecții sau controale documentare.

Prin modificări anterioare ale Codul de procedură fiscală, s-a stabilit că, de la 1 ianuarie 2026, contribuabilii ar fi avut dreptul să ceară oficial comunicarea clasei de risc fiscal, iar ANAF ar fi fost obligată să transmită răspunsul printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Noul proiect amână însă aplicarea acestei prevederi până la sfârșitul anului 2026. Astfel, în această perioadă, contribuabilii nu vor putea solicita oficial această informație.

Ministerul Finanțelor motivează suspendarea prin necesitatea finalizării procesului de digitalizare a sistemelor informatice. Intenția este ca informațiile privind clasa de risc fiscal să fie disponibile direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), contul online prin care contribuabilii comunică deja cu Fiscul. În acest fel, în loc să trimită cereri scrise și să aștepte un răspuns oficial, contribuabilii ar urma să poată consulta direct în SPV încadrarea lor, după ce sistemele vor permite acest lucru.

Autoritățile mai arată că legea nu prevede în prezent o limită a numărului de solicitări care pot fi depuse. Prin urmare, un contribuabil ar putea trimite cereri repetate, iar ANAF ar trebui să răspundă fiecăreia, cu confirmare de primire. Potrivit inițiatorilor, acest lucru ar putea duce la un volum mare de corespondență și la o încărcare suplimentară a personalului.

Proiectul nu modifică modul în care este realizată analiza de risc și nici criteriile de clasificare. Se suspendă doar, temporar, dreptul contribuabililor de a solicita oficial comunicarea clasei de risc fiscal, până la 31 decembrie 2026.

Cum pot fi afectați contribuabilii 

Un expert consultat de „Adevărul” a explicat cum pot fi afectați contribuabilii de suspendarea dreptului de a cere să li se comunice în ce clasă de risc se încadrează.

„Susținem obiectivul de digitalizare și afișare în SPV a încadrării de risc fiscal, însă suspendarea integrală a art. 7 alin. (10) creează incertitudine și poate reduce conformarea voluntară: contribuabilii nu mai au acces la informație pentru a-și corecta preventiv eventualele erori sau neconcordanțe de date (cu atât mai mult cu cât sistemele automatizate pot genera clasificări imperfecte)”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Gianina Crăciun.

Potrivit acesteia, măsura ar trebui să fie limitată strict la modalitatea de comunicare (mutarea în SPV), păstrând accesul contribuabilului la informație și prevăzând un mecanism clar și rapid de rectificare/clarificare a încadrării înainte ca aceasta să producă efecte operaționale.

În acest context, arată specialista, recomandarea pentru contribuabili este să adopte o abordare preventivă și să își consolideze mecanismele interne de conformare fiscală, chiar și în absența accesului direct la încadrarea de risc.

Recomandări pentru contribuabili

1. Revizuirea periodică a situației fiscale

Este importantă verificarea constantă a declarațiilor depuse, a vectorului fiscal și a concordanței datelor raportate, pentru a reduce riscul unor necorelări care pot influența clasificarea de risc.

2. Monitorizarea activă a comunicărilor din SPV

În lipsa solicitării directe a încadrării, SPV devine principalul canal de interacțiune cu ANAF. Verificarea regulată a notificărilor și mesajelor poate preveni acumularea unor situații neclarificate.

3. Consolidarea controalelor interne și a procedurilor de conformare

Implementarea unor verificări interne (reconcilierea datelor contabile, verificarea obligațiilor restante, corelarea raportărilor SAF-T, e-Factura, e-Transport) poate reduce riscul de clasificare nefavorabilă.

4. Corectarea rapidă a erorilor identificate

Transmiterea declarațiilor rectificative sau clarificarea eventualelor neconcordanțe trebuie realizată cât mai prompt, pentru a limita impactul acestora asupra profilului fiscal.

5. Documentarea relației cu partenerii și tranzacțiilor relevante

În contextul evaluărilor automatizate, trasabilitatea și documentarea corectă a tranzacțiilor devin esențiale pentru susținerea poziției fiscale a contribuabilului.

6. Dialog proactiv cu autoritatea fiscală

În situațiile în care apar neclarități, contribuabilii ar trebui să utilizeze mecanismele existente de solicitare de informații sau clarificări, pentru a evita acumularea unor riscuri percepute.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei
gandul.ro
image
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
mediafax.ro
image
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte Marius Urzică de la stat: Renta viageră pe care o încasează fostul campion este maximul oferit prin lege
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic