search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avocatul Gabriel Biriș desființează măsurile de relansare economică: „Sunt ca agheasma. Nu vor produce rezultate”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a criticat dur pachetul de măsuri de relansare economică propus de Guvern, afirmând că impactul real al acestora va fi redus, în ciuda prezentării lor ca soluții pentru stimularea economiei. Într-o intervenție la Digi24, el a comparat măsurile cu „agheasma”, susținând că pot avea efect doar „dacă crezi în ele”, însă nu vor genera rezultate concrete.

Biriș spune că deficitul bugetar este excesiv. FOTO FB Gabriel Biriș
Biriș spune că deficitul bugetar este excesiv. FOTO FB Gabriel Biriș

Biriș a subliniat că ordonanțele anunțate nu reprezintă o reformă administrativă, ci doar o reducere punctuală de cheltuieli. În opinia sa, o reformă reală ar presupune reorganizarea teritorială și instituțională, nu ajustări bugetare temporare:

Acum nu vorbim de o reformă în administrația publică, vorbim de niște tăieri de costuri”, a spus el.

Avocatul a avertizat:

„Reformă vom avea când discutăm despre reducerea numărului de UAT-uri, a numărului de județe, a numărului de parlamentari.”

Gabriel Biriș a remarcat și schimbarea de atitudine a angajaților din sectorul public, amintind că nemulțumirile actuale vin după o perioadă în care fondul de salarii a crescut cu 40% în doi ani.

Despre tăierile bugetare și deficitul: „Vor rămâne insuficiente”

Întrebat cum se corelează tăierile de la stat cu măsurile de relansare economică, Biriș a explicat că acestea au ca efect imediat doar reducerea deficitului bugetar, însă nu îl vor aduce la un nivel sustenabil:

„Deficitul bugetar este excesiv și va rămâne excesiv și după aceste tăieri, a s

Gabriel Biriș a adăugat:

„Orice cheltuială suplimentară va fi făcută din împrumuturi”.

Avocatul a sintetizat impactul pachetului astfel: „Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate.”

Critici  referitoare la facilitățile fiscale: „Viața bate filmul”

Referindu-se la măsurile din pachetul de relansare, Gabriel Biriș a apreciat unele modificări pentru microîntreprinderi și creșterea pragului pentru plata TVA la încasare, dar a atras atenția că alte facilități sunt greu aplicabile în practică.

Avocatul a dat exemplul amortizării „supra-accelerate” și al creditelor fiscale, despre care spune că pot pune investitorii în situația de a nu-și mai putea recupera pierderile, din cauza limitărilor privind compensarea acestora:

„E greu de crezut că un investitor nou va apela la această facilitate. 

 Gavriel Biriș a atras atenția că „legea nu ține cont că viața bate filmul”, a spus Biriș

„Problema reală este frauda la TVA”

În privința fondurilor PNRR, Biriș a evitat să facă estimări, dar a subliniat că discuția publică ignoră o problemă mult mai gravă: pierderile din necombaterea fraudei la TVA.

„Toate sumele din PNRR sunt doar o treime din GAP-ul de TVA din aceeași perioadă”, a spus avocatul, amintind că „România a pierdut câteva miliarde de euro din necombaterea fraudei la TVA”.

Gabriel Biriș a insistat că aceasta ar trebui să fie principala sursă de creștere a veniturilor bugetare, nu ajustările punctuale din ordonanțele de urgență.

Avocatul a comentat și avizele Consiliului Economic și Social, care au fost mixte: nefavorabil pentru pachetul de tăieri și favorabil, cu observații, pentru cel de relansare economică. El a criticat însă lipsa timpului pentru analiză și consultare.

Gabriel Biriș a atras atenția și asupra unei noi ordonanțe de modificare a Codului fiscal, introdusă în aceeași zi, despre care spune că repară „erori” din acte normative recente.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
O tânără cerșea într-un scaun cu rotile în Bacău, dar când au venit polițiștii „s-a produs o minune”. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
gandul.ro
image
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
mediafax.ro
image
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Mărcile proprii ar putea fi limitate în magazine. Anunț privind prețurile
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea