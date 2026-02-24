Avocatul Gabriel Biriș desființează măsurile de relansare economică: „Sunt ca agheasma. Nu vor produce rezultate”

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a criticat dur pachetul de măsuri de relansare economică propus de Guvern, afirmând că impactul real al acestora va fi redus, în ciuda prezentării lor ca soluții pentru stimularea economiei. Într-o intervenție la Digi24, el a comparat măsurile cu „agheasma”, susținând că pot avea efect doar „dacă crezi în ele”, însă nu vor genera rezultate concrete.

Biriș a subliniat că ordonanțele anunțate nu reprezintă o reformă administrativă, ci doar o reducere punctuală de cheltuieli. În opinia sa, o reformă reală ar presupune reorganizarea teritorială și instituțională, nu ajustări bugetare temporare:

„Acum nu vorbim de o reformă în administrația publică, vorbim de niște tăieri de costuri”, a spus el.

Avocatul a avertizat:

„Reformă vom avea când discutăm despre reducerea numărului de UAT-uri, a numărului de județe, a numărului de parlamentari.”

Gabriel Biriș a remarcat și schimbarea de atitudine a angajaților din sectorul public, amintind că nemulțumirile actuale vin după o perioadă în care fondul de salarii a crescut cu 40% în doi ani.

Despre tăierile bugetare și deficitul: „Vor rămâne insuficiente”

Întrebat cum se corelează tăierile de la stat cu măsurile de relansare economică, Biriș a explicat că acestea au ca efect imediat doar reducerea deficitului bugetar, însă nu îl vor aduce la un nivel sustenabil:

„Deficitul bugetar este excesiv și va rămâne excesiv și după aceste tăieri, a s

Gabriel Biriș a adăugat:

„Orice cheltuială suplimentară va fi făcută din împrumuturi”.



Avocatul a sintetizat impactul pachetului astfel: „Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate.”

Critici referitoare la facilitățile fiscale: „Viața bate filmul”

Referindu-se la măsurile din pachetul de relansare, Gabriel Biriș a apreciat unele modificări pentru microîntreprinderi și creșterea pragului pentru plata TVA la încasare, dar a atras atenția că alte facilități sunt greu aplicabile în practică.

Avocatul a dat exemplul amortizării „supra-accelerate” și al creditelor fiscale, despre care spune că pot pune investitorii în situația de a nu-și mai putea recupera pierderile, din cauza limitărilor privind compensarea acestora:

„E greu de crezut că un investitor nou va apela la această facilitate.

Gavriel Biriș a atras atenția că „legea nu ține cont că viața bate filmul”, a spus Biriș

„Problema reală este frauda la TVA”

În privința fondurilor PNRR, Biriș a evitat să facă estimări, dar a subliniat că discuția publică ignoră o problemă mult mai gravă: pierderile din necombaterea fraudei la TVA.

„Toate sumele din PNRR sunt doar o treime din GAP-ul de TVA din aceeași perioadă”, a spus avocatul, amintind că „România a pierdut câteva miliarde de euro din necombaterea fraudei la TVA”.

Gabriel Biriș a insistat că aceasta ar trebui să fie principala sursă de creștere a veniturilor bugetare, nu ajustările punctuale din ordonanțele de urgență.

Avocatul a comentat și avizele Consiliului Economic și Social, care au fost mixte: nefavorabil pentru pachetul de tăieri și favorabil, cu observații, pentru cel de relansare economică. El a criticat însă lipsa timpului pentru analiză și consultare.

Gabriel Biriș a atras atenția și asupra unei noi ordonanțe de modificare a Codului fiscal, introdusă în aceeași zi, despre care spune că repară „erori” din acte normative recente.