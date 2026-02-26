Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale

Ministerul Finanțelor implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, o inițiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, potrivit unui comunicat.

Proiectul răspunde unei nevoi reale de transparență, securitate și simplificare a relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația fiscală. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur și nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fãrã posibilitatea modificãrii ulterioare.

Astfel, se asigură corectitudinea datelor fiscale și se reduce semnificativ riscul de erori, pierderi sau fraude, potrivit MFP.

Proiectul își propune sã asigure stocarea datelor într-un registru digital securizat criptografic și imposibil de modificat ulterior fără înregistrarea dovezilor privind modificările aduse, și să aducă beneficii importante precum creșterea transparenței fiscale, reducerea riscului de fraudã sau erori umane și asigurarea unei evidențe clare și verificabile a tranzacțiilor.

În practică, acest lucru înseamnă mai multă încredere pentru cetățeni și companii, procese administrative mai eficiente, dar și premisele reducerii birocrației și a controalelor repetitive, deoarece informațiile pot fi verificate rapid și sigur în sistem, fără a aduce modificări caselor de marcat utilizate deja în România.

Detaliile proiectului BF-CHAIN

Astfel, Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va dezvolta:

– un sistem modern de administrare a caselor de marcat, bazat pe blockchain;

– un sistem securizat de stocare a bonurilor fiscale, care garanteazã integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;

– o aplicație mobilă dedicată cetățenilor, care va permite accesul rapid la bonurile fiscale emise.

Până la finalul perioadei de implementarea proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numãrul acestora sã creascã ulterior, pe mãsura extinderii utilizãrii la nivel național. Implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de cãtre acestea.

Beneficii pentru cetãțeni

BF-CHAIN oferă cetățenilor un control direct și transparent asupra bonurilor fiscale primite:

– bonurile pot fi verificate rapid din aplicația mobilă, oferind certitudinea că sumele plătite sunt înregistrate corect;

– bonurile digitale nu se mai deteriorează, spre deosebire de cele tipărite pe hârtie termică;

– istoricul bonurilor este ușor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanțiilor, retururilor și a bugetului personal.

În acest mod, cetățenii devin participanți activi la creșterea conformării fiscale, fără efort suplimentar.

Avantaje pentru mediul de afaceri

Pentru companii, utilizarea tehnologiei blockchain aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivă și reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor. Pe termen lung, aceasta înseamnă și diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic.

Acest lucru permite firmelor sã se concentreze pe activitatea economică și mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajeazã un climat de conformare voluntarã.

Potențial de extindere către e-Factura

Arhitectura BF-CHAIN permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice. Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea sprijini colectarea TVA și alinierea României la tendințele internaționale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR).

Un registru distribuit pentru e-Factura ar permite: verificarea automată a facturilor între parteneri; limitarea fraudei, prin unicitatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții; utilizarea, în perspectivă, a contractelor inteligente (smart contracts), care pot automatiza deducerile fiscale și plățile, reducând blocajele de cash-flow pentru companiile corecte.

Prin implementarea BF-CHAIN, Ministerul Finanțelor continuă procesul de digitalizare și modernizare a infrastructurii fiscale, cu obiectivul de a crește transparența, de a îmbunătăți serviciile publice și de a simplifica interacțiunea dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și se desfășoară în perioada 22 decembrie 2025 – 22 decembrie 2027. Cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 3,8 milioane lei.