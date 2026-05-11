PSD mizează pe „racolări” din alte partide: Grindeanu negociază cu parlamentari POT, SOS și PACE pentru susținerea Executivului SURSE

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a declarat în spatele ușilor închise că formațiunea sa politică ia în calcul toate posibilitățile „de la premier PSD la trecerea în opoziție”. Potrivit acestuia, consultările privind formarea unui nou guvern ar putea fi reluate după B9.

„Probabil discuțiile se reiau după B9, probabil săptămân asta. Noi n-am pus condiții, avem toate posibilitățile, de la premier PSD la trecerea în opoziție”, a afirmat Sorin Grindeanu potrivit surselor.

Liderul PSD a afirmat, totodată, că și-ar dori un guvern rapid, adăugând că „miercuri datele vor arăta foarte prost pe primul trimestru. S-ar putea să fie inflația cu două cifre, miercuri, aproape 11”.

„Nici eu nu vreau (guvern) minoritar. Dar trebuie să găsești o soluție. Nici fără noi nu se poate. Nu exclud minoritar, dar nu prefer”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește cum ar putea arăta noul Executiv, Grindeanu a sugerat că unii dintre parlamentarii care fac parte din alte partide și-ar putea schimba tabăra: „Am avut discuții înainte de moțiune să treacă POT, SOS și PACE la neafiliați sau la PSD - unii dintre ei sunt rezonabili”.

„Eu n-am nicio treabă cu Predoiu, l-am văzut la buget ultima dată”, a adăugat, reproșând liberalilor că „în loc să iți păstrezi linia la PNL, de partid crestin democrat, popular, tu virezi spre un bazin de 20% progresist.”

Sorin Grideanu a mai afirmat că nu are argumente care să îl contrazică pe Nicușor Dan în discursul său privind Europa, în schimb a criticat declarațiile făcute de șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, pe care a numit-o „sfidătoare”.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan urmează să continue consultările cu partidele parlamentare înaintea negocierilor oficiale pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.

Amintim că AUR ia în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă nu convoacă consultări pentru desemnarea unui nou premier după căderea Guvernului Bolojan.