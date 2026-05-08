Kovesi, răspuns ironic pentru Nicușor Dan după criticile președintelui la adresa DNA: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”

Procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a afirmat, vineri, că îi dorește președintelui Nicușor Dan „mult somn”, deoarece „țara are nevoie de el să revină în formă bună”.

Laura Codruța Kovesi FOTO Facebook
Kovesi a comentat afirmațiile făcute anterior de președintele Nicușor Dan cu privire la mandatul ei la conducerea DNA, afirmând că „funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă”.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat șefa EPPO pentru Context.ro.

Afirmațiile vin după ce, în luna aprilie, Nicușor Dan a declarat pentru Europa FM că sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri”.

„Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave: «s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice... Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri – n.red.)”, a declarat Nicușor Dan luna trecută.

Întrebată dacă crede că șeful statului s-a bazat pe ceva când a făcut astfel de afirmații, ea a replicat: „Tind să cred că nu. Alt comentariu nu o să mai fac”.

În ceea ce privește direcția în care a evoluat DNA în ultimii ani, șefa EPPO a afirmat că nu are o evaluare obiectivă și că este de părere că „fiecare procuror în DNA și fiecare șef în DNA a încercat să facă ce a putut și ce a fost mai bine”.

„Aud asta tot timpul. Era Kovesi, făcea dosare, toată lumea credea că România e coruptă. Acum, dacă nu mai sunt dosare, probabil că toată lumea crede că România e o țară curată. Știm cu toții că nu este. Știm cu toții că sunt probleme. Eu am semnalat de foarte multe ori această problemă cu frauda cu TVA, cu frauda cu infracțiuni vamale. Toată lumea vorbește că nu sunt bani la buget, păi haideți să punem banii la buget. Haideți să facem ceva. Parchetul European poate să ajute, poate să contribuie”, a adăugat.

Ea a precizat că, din perspectiva Parchetului European, este clar că există „o problemă cu frauda cu TVA în România”.

„Toți banii aceștia care ar trebui să intre în bugetul național sau în bugetul UE, și dacă mă refer doar la frauda cu TVA, sau evaziune fiscală, sau fraude vamale, toți banii ăștia ajung în mâinile criminalilor. Și știți din experiență că astfel de infracțiuni nu se pot întâmpla fără complicitatea unor autorități. Acum, că sunt simpli funcționari, funcționari civili, sau sunt diverse persoane politice în diferite funcții care ajută am văzut în dosarele noastre că sunt și astfel de situații, deci nu le excludem”, a mai afirmat Kovesi.

Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș" pentru partid
Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de deșeuri din București. Indiciu-cheie în anchetă: un Ferrari de 500.000 de euro
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva" / „Scrie în Constituție"
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Cartea „Super Steaua", interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
El este suspectul în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp. Unde a fost prins Jozsef Zsolt Bóné I VIDEO
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Dacia, „dormitor pe roți" » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Cum arată una dintre cele 4 rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Imagini de senzație: „Trena a umplut tot portbagajul"
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă" 
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Noi obligații pentru proprietarii de apartamente vechi. Amenzi și costuri uriașe pentru consolidări, conform unui proiect
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie"
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria"
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Cum ajută trotineta în dezvoltarea copilului
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună"
Anunţul zilei, la loc comanda!
Răsturnare de situație la Kremlin! Vladimir Putin, dispus să negocieze cu UE. Care este condiția Rusiei
Dacia, „dormitor pe roți" » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
Roxana Ilie, „protejata" lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru". Revine în lumina reflectoarelor?
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor": „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos". Imagini emoționante
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a "bifat" pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
