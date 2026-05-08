Kovesi, răspuns ironic pentru Nicușor Dan după criticile președintelui la adresa DNA: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”

Procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a afirmat, vineri, că îi dorește președintelui Nicușor Dan „mult somn”, deoarece „țara are nevoie de el să revină în formă bună”.

Kovesi a comentat afirmațiile făcute anterior de președintele Nicușor Dan cu privire la mandatul ei la conducerea DNA, afirmând că „funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă”.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat șefa EPPO pentru Context.ro.

Afirmațiile vin după ce, în luna aprilie, Nicușor Dan a declarat pentru Europa FM că sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri”.

„Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave: «s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice... Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri – n.red.)”, a declarat Nicușor Dan luna trecută.

Întrebată dacă crede că șeful statului s-a bazat pe ceva când a făcut astfel de afirmații, ea a replicat: „Tind să cred că nu. Alt comentariu nu o să mai fac”.

În ceea ce privește direcția în care a evoluat DNA în ultimii ani, șefa EPPO a afirmat că nu are o evaluare obiectivă și că este de părere că „fiecare procuror în DNA și fiecare șef în DNA a încercat să facă ce a putut și ce a fost mai bine”.

„Aud asta tot timpul. Era Kovesi, făcea dosare, toată lumea credea că România e coruptă. Acum, dacă nu mai sunt dosare, probabil că toată lumea crede că România e o țară curată. Știm cu toții că nu este. Știm cu toții că sunt probleme. Eu am semnalat de foarte multe ori această problemă cu frauda cu TVA, cu frauda cu infracțiuni vamale. Toată lumea vorbește că nu sunt bani la buget, păi haideți să punem banii la buget. Haideți să facem ceva. Parchetul European poate să ajute, poate să contribuie”, a adăugat.

Ea a precizat că, din perspectiva Parchetului European, este clar că există „o problemă cu frauda cu TVA în România”.

„Toți banii aceștia care ar trebui să intre în bugetul național sau în bugetul UE, și dacă mă refer doar la frauda cu TVA, sau evaziune fiscală, sau fraude vamale, toți banii ăștia ajung în mâinile criminalilor. Și știți din experiență că astfel de infracțiuni nu se pot întâmpla fără complicitatea unor autorități. Acum, că sunt simpli funcționari, funcționari civili, sau sunt diverse persoane politice în diferite funcții care ajută am văzut în dosarele noastre că sunt și astfel de situații, deci nu le excludem”, a mai afirmat Kovesi.