Interviu Cum influențează criza politică cursul valutar: „Dacă ar fi căzut guvernul Bolojan și ar fi venit altul mai bun, leul s-ar fi apreciat”

De ce crește euro în plină criză politică? Piețele reacționează nu doar la ceea ce se întâmplă în prezent, ci mai ales la ceea ce investitorii cred că se va întâmpla în viitor. Orice schimbare politică majoră, precum căderea unui guvern, este analizată prin prisma efectelor pe care le poate avea asupra stabilității economice și financiare. Atunci când apare incertitudinea, investitorii își modifică rapid deciziile pentru a-și proteja capitalul. De aceea, evoluția cursului valutar și a piețelor financiare reflectă, în esență, așteptările și temerile legate de viitorul economiei.

Adevărul a discutat cu analistul economic Bogdan Glăvan pentru a explica mecanismul prin care cursul euro poate reacționa atât de rapid la un eveniment politic major, precum căderea unui guvern în urma unei moțiuni de cenzură.

“Adevărul”: Care sunt resorturile care influențează cursul euro? Cum poate o criză politică să aibă efect imediat în ceea ce privește cursul valutar?

Bogdan Glăvan: „Fiecare om se gândește la viitor și, cu cât este mai înțelept, cu atât se gândește mai mult la viitor. Iar asta se vede pe piața valutară, se vede pe toate piețele, acolo unde speculanții, investitorii, oamenii care se gândesc cu precădere la viitor, pe asta fac bani, din anticiparea viitorului, sunt atenți la tot ce se întâmplă și la cum se poate schimba viitorul ca urmare a prezentului.

Ca urmare a ceea ce se întâmplă în prezent. Și, când se schimbă guvernul, întrebarea esențială nu este de ce s-a schimbat guvernul sau lucruri de genul acesta, ci: care sunt consecințele schimbării guvernului? Urmează să vină un guvern mai bun? Schimbarea aceasta, moțiunea de cenzură, îi face pe acești investitori și pe acești speculatori de pe piață să creadă, să gândească, că lucrurile pot merge mai rău. Și vor merge mai rău decât au mers până acum.”

„Nu există alternativă mai bună la acest guvern”

Ce mesaj ar fi fost pozitiv pentru piețele din România?

„Ce reforme poți să faci dacă nu mai ai majoritatea parlamentară? Ai luat niște măsuri proaste, bune, discutabile, asta este altă poveste, care să reducă deficitul bugetar, care să însănătoșească finanțele publice. Și le-ai luat pentru că a existat o majoritate parlamentară care le-a votat.

Dar acum aceasta nu mai există, s-a spart gașca. Și, în consecință, noi avem în continuare aceste probleme, adică nu avem bani. Și, în consecință, întrebarea este: păi și de unde? Ce o să facem acum că a căzut guvernul? Cum mai reducem deficitul bugetar? Cum mai economisim bani? Asta este preocuparea.

Și, sigur, dacă ar fi căzut guvernul Bolojan și ar fi venit guvernul X, un guvern mai bun, și mai bun decât Bolojan, atunci s-ar fi apreciat leul, fiindcă lumea ar fi zis: Doamne ajută, s-a dus Bolojan, a venit unul mai deștept decât Bolojan. Majoritatea celor care mișcă capitalul, investițiile, banii sunt de părere că nu există alternativă mai bună la acest guvern. Și, dacă el cade, poate să fie doar mai prost”.

Care este legătura directă cu banii europeni? De ce ne raportăm la euro și vedem o fluctuație atât de pregnantă doar în zona aceasta?

„Se vând lei și se cumpără valută pentru că există așteptarea că va fi insuficientă valută în viitor. Valuta de unde vine? Vine din fondurile europene. Fondurile europene presupun atragere, presupun un guvern care să ia măsuri, care să facă cererile de plată, care să, să, să... Și, după cum am văzut, Comisia ne-a cam tăiat banii, pentru că nu am făcut diverse reforme.

Pe cine dă vina Petrișor Peiu pentru creșterea cursului euro

Acum, și fără guvern, ce reforme să mai faci? Și sunt mai multe lucruri. De exemplu, ești deținător de Fidelis, de titluri de stat.

Fiind preocupat, cumva, de chestia aceasta, adică: bun, ce urmează aici? Păi, deficit mai mare. Un deficit mai mare ce înseamnă? Înseamnă dobânzi mai mari, inflație mai mare. Și noi, oricum, am văzut că rămânem în topul Europei.

Și atunci, ce este bine să fac eu? Ele nu vor mai valora atât cât valorează astăzi. Păi bine, dacă guvernul se va împrumuta la dobânzi mai mari în viitor, fiindcă va avea deficit mai mare decât are acum, înseamnă că titlurile Fidelis pe care le am eu se vor devaloriza și își vor pierde din valoare. Și de ce este bine să le vând? Toți investitorii, indiferent de postura lor, indiferent de activele lor, indiferent de ce fac, vând activele denominate în lei și cumpără active denominate în euro".

Impactul crizei politice în schimbarea de curs valutar

De ce este românul de rând implicat în acest mecanism? În ce constă puterea de a anticipa astfel de momente și de a ne proteja de creșteri de moment ale monedelor internaționale?

„Cei care nu înțeleg de ce cresc prețurile întotdeauna se vor întreba de ce cresc prețurile. Cei care înțeleg de ce se mișcă cursul de schimb vor acționa ca atare. Pentru că ei știu motivele, resorturile, factorii care determină cursul de schimb și vor acționa ca atare pe piața valutară. Cei care nu înțeleg, sunt needucați în alfabetul economic, nu înțeleg de ce se mișcă cursul de schimb și întotdeauna se vor întreba de ce se mișcă cursul de schimb. Deci problema este una de educație.

Dacă tu nu înțelegi de ce cresc prețurile, de ce se mișcă cursul de schimb, întotdeauna o să te întrebi: ce treabă are căderea guvernului cu cursul de schimb. Tu nu poți să răspunzi la întrebarea aceasta și te miri", spune Bogdan Glăvan.

În cele din urmă, evoluția cursului de schimb și reacțiile piețelor sunt rezultatul deciziilor luate de cei care înțeleg mecanismele economice și anticipează consecințele politice".