Ce au discutat Fritz și Nicușor Dan. În ce condiții rămâne USR la guvernare SURSE

Dominic Fritz i-a transmis președintelui Nicușor Dan că, în proporție de 90%, USR vrea să rămână alături de Ilie Bolojan, chiar și în opoziție. Singura variantă în care USR poate continua actuala guvernare e următoarea: PNL să-l forțeze pe Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea partidului, iar liberalii să rămână la putere. În acesta formulă, s-ar păstra practic actuala coaliție, dar cu alt prim-ministru, care ar urma să fie un tehnocrat, susțin surse politice pentru Adevărul. Însă scenariul e foarte puțin probabil. În acest moment, Ilie Bolojan e susținut de majoritatea filialelor PNL.

Și Ilie Bolojan, și Dominic Fritz i-au transmis președintelui Nicușor Dan că PNL și USR vor crea un pol de dreapta pentru alegerile parlamentare din 2028, susțin sursele citate. De asemenea, liderii PNL și USR s-au arătat dispuși să formeze un guvern minoritar alături de UDMR. Însă pentru instalarea acestui guvern e nevoie de voturile PSD sau AUR, un scenariu exclus în acest moment.

În cazul în care PNL și USR nu reușesc să impună un guvern minoritar, cele două partide vor merge în opoziție unde vor acționa coordonat atât împotriva PSD, cât și împotriva AUR.

De partea cealaltă, președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Dominic Fritz că și-ar dori să refacă actuala coaliție de guvernare, dar cu alt prim-ministru. Liderul USR i-a răspuns că partidul pe care-l conduce e de partea lui Ilie Bolojan în proporție de 90%, chiar dacă asta ar presupune să treacă în opoziție.

Singura variantă în care USR ar accepta să rămână la putere ar fi debarcarea lui Bolojan din fruntea PNL. Dacă liberalii își schimbă președintele și decid să rămână la guvernare, atunci Ilie Bolojan ar deveni izolat, iar USR ar rămâne la guvernare în actuala formulă, susțin sursele citate. Însă scenariul este foarte puțin probabil, în condițiile în care Bolojan are de partea sa 70% din liderii de filiale.

Ilie Bolojan forțează o resetare PNL prin alianța cu USR, descriind ieșirea de la guvernarea cu social-democrații drept un pas esențial pentru recâștigarea onestității în funcția publică și a respectului de sine al partidului. Președintele PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis un comunicat comun prin care anunță începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni. Liderul USR a explicatcă această coordonare va funcționa atât în Parlament, cât și în perspectiva consultărilor de la Cotroceni, după moțiunea de cenzură.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan urmează să continue consultările cu partidele parlamentare înaintea negocierilor oficiale pentru desemnarea unui nou premier.

AUR ia în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă nu convoacă consultări pentru desemnarea unui nou premier după căderea Guvernului Bolojan.