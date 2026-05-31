Ziua Copilului la Palatul Cotroceni și la Senat: ce surprize și activități îi așteaptă pe copii

Administrația Prezidențială va organiza, luni, activitățile speciale dedicate copiilor, cu ocazia zilei de 1 iunie. Evenimentele vor fi desfășurate în sălile și în grădina Palatului Cotroceni, care va fi deschis publicului în această zi.

Palatul Cotroceni își deschide porțile pentru copii de 1 iunie FOTO presidency.ro

Atelierele desfășurate pe parcursul zilei de luni, 1 iunie, vor include piese de teatru puse în scenă de liceeni și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz, un mini-hackathon pe teme civice, precum și demonstrații de dresaj a câinilor de salvare.

De asemenea, vor avea loc activități demonstrative specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală și sesiuni de dezbateri, sesiuni de lectură, desen pe șevalet, dar și activități sportive.

Atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale, a mai transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Totodată, și Senatul României își redeschide porțile pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, alături de mii de copii și peste 50 de expozanți.

„Vă așteptăm între orele 10.00 și 17.00 la Senatul Copiilor, petrecerea copilăriei, a energiei și a bucuriei, alături de partenerii oficiali: UNICEF România, Organizația Salvați Copiii, World Vision România, Asociația Social Team, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului București, Crucea Roșie, Monetăria Statului, Asociația Internațională a Femeilor, reprezentanțe diplomatice, precum și cluburi sportive și artistice”, au transmis reprezentanții instituției printr-un comunicat.

Astfel, pe tot parcursul zilei, vor fi organizate activități distractive și educative: ateliere de creație și dezvoltare personală, experiențe educaționale despre drepturile copiilor, jocuri, dansuri, muzică live, activități sportive, tehnologie și tehnică militară de ultimă generație, călătorii imaginare prin lume cu ajutorul ambasadelor participante, exerciții și demonstrații de luptă și de auto-apărare, momente speciale alături de ansambluri sportive și artistice, demonstrații de dresaj și, în plus, posibilitatea să adoptați căței care își caută stăpânul, mai precizează comunicatul.

Potrivit sursei citate, copiii vor putea vizita, și anul acesta, clădirea, atracțiile principale fiind sala de plen a Senatului și biroul președintelui Senatului, deschis oficial vizitelor doar cu această ocazie.

Consultă aici ghidul complet de 1 Iunie în București: unde ieșim cu copiii.

