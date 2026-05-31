Ministrul Apărării: „Atacul cu dronă de la Galați se poate repeta și acum”. Ipoteza pe care Miruță nu o confirmă: „E o fentă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică seară că nu poate garanta că incidente precum cel produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, nu se vor mai repeta până când România nu va primi noile sisteme de apărare anti-dronă solicitate. De asemenea, Miruță a evitat să confirme explicația oferită de Nicușor Dan privind modul în care drona rusească și-ar fi schimbat traiectoria înainte de impact.

Ministrul a explicat că Armata Română utilizează toate resursele disponibile pentru protejarea spațiului aerian, însă capacitățile actuale sunt insuficiente în raport cu amenințările existente.

„Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărare anti-dronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie. Eu nu am garantat că nu se mai repetă. Se mai poate repeta și acum. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din zona Deltei Dunării. Înzestrarea Armatei Române nu se face peste noapte”, a afirmat Radu Miruță, într-o intervenție la Digi24.

Miruță a evitat să confirme explicația oferită de Nicușor Dan precum că drona a fost deviată deasupra Ucrainei

În schimb, Ministrul interimar al Apărării a evitat să confirme explicația oferită de președintele Nicușor Dan privind modul în care drona rusească și-ar fi schimbat traiectoria înainte de impact.

Ministrul a declarat că informațiile pe care le-a primit vizează proveniența și caracteristicile tehnice ale aparatului de zbor, nu și circumstanțele exacte care au determinat intrarea acestuia în spațiul aerian românesc.

„Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”, a spus ministrul.

Acesta a explicat că o eventuală expertiză tehnică și balistică ar putea oferi mai multe detalii despre circumstanțele producerii incidentului.

„Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (...) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”, a declarat ministrul.

„Este o fentă în spațiul public”

Radu Miruță consideră că dezbaterea privind motivul exact pentru care drona și-a schimbat direcția riscă să mute atenția de la problema principală: prezența unei drone rusești încărcate cu explozibil pe teritoriul României.

„Este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”, a afirmat acesta.

Ministrul a adăugat că multe dintre dronele recuperate anterior pe teritoriul României prezentau urme de gloanțe, însă în cazul aparatului care a lovit blocul din Galați nu a primit încă informații privind cauza exactă a devierii.

„Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componență și sursă”, a precizat Miruță.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse”

Radu Miruță a mai transmis că nu există dubii în privința originii dronei și a lansat un mesaj ironic către autoritățile ruse, după ce Moscova a contestat responsabilitatea pentru incident.

„Drona este de fabricaţie rusească. Dacă există voci în Rusia care, după aceste date, spun că nu e a lor, eu îi invit să vină să-şi ia seria şi să găsească fabrica din Rusia în care a fost produsă această dronă. Atât timp cât are încărcătură explozivă, este în datoria celor ce o lansează să se ocupe de traiectoria ei”, a declarat ministrul.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a afirmat Miruță.

Raportul tehnic confirmă proveniența dronei

Declarațiile ministrului vin în contextul în care Ministerul Apărării Naționale a prezentat duminică seară concluziile raportului tehnic privind drona care s-a prăbușit asupra unui bloc din Galați în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit documentului, aparatul era o dronă kamikaze de fabricație rusească, echipată cu o încărcătură explozivă de tip High-Explosive de aproximativ 30 de kilograme, care a detonat la impact.

Specialiștii au stabilit că fragmentele recuperate și componentele analizate sunt identice cu cele găsite în cazul altor drone căzute anterior pe teritoriul României, în zone precum Ceatalchioi, Galați, Grindu și Luncavița.