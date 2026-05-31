search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Apărării: „Atacul cu dronă de la Galați se poate repeta și acum”. Ipoteza pe care Miruță nu o confirmă: „E o fentă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică seară că nu poate garanta că incidente precum cel produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, nu se vor mai repeta până când România nu va primi noile sisteme de apărare anti-dronă solicitate. De asemenea, Miruță a evitat să confirme explicația oferită de Nicușor Dan privind modul în care drona rusească și-ar fi schimbat traiectoria înainte de impact.

Ministrul Apărării, Radu Miruță. FOTO: Mediafax
Ministrul Apărării, Radu Miruță. FOTO: Mediafax

Ministrul a explicat că Armata Română utilizează toate resursele disponibile pentru protejarea spațiului aerian, însă capacitățile actuale sunt insuficiente în raport cu amenințările existente.

„Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărare anti-dronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie. Eu nu am garantat că nu se mai repetă. Se mai poate repeta și acum. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din zona Deltei Dunării. Înzestrarea Armatei Române nu se face peste noapte”, a afirmat Radu Miruță, într-o intervenție la Digi24.

Miruță a evitat să confirme explicația oferită de Nicușor Dan precum că drona a fost deviată deasupra Ucrainei

În schimb, Ministrul interimar al Apărării a evitat să confirme explicația oferită de președintele Nicușor Dan privind modul în care drona rusească și-ar fi schimbat traiectoria înainte de impact.

Ministrul a declarat că informațiile pe care le-a primit vizează proveniența și caracteristicile tehnice ale aparatului de zbor, nu și circumstanțele exacte care au determinat intrarea acestuia în spațiul aerian românesc.

„Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”, a spus ministrul.

Acesta a explicat că o eventuală expertiză tehnică și balistică ar putea oferi mai multe detalii despre circumstanțele producerii incidentului.

„Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (...) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”, a declarat ministrul.

„Este o fentă în spațiul public”

Radu Miruță consideră că dezbaterea privind motivul exact pentru care drona și-a schimbat direcția riscă să mute atenția de la problema principală: prezența unei drone rusești încărcate cu explozibil pe teritoriul României.

Stelian Tănase, despre capcana independenței lui Nicușor Dan: planul din spatele unui premier tehnocrat

„Este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”, a afirmat acesta.

Ministrul a adăugat că multe dintre dronele recuperate anterior pe teritoriul României prezentau urme de gloanțe, însă în cazul aparatului care a lovit blocul din Galați nu a primit încă informații privind cauza exactă a devierii.

„Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componență și sursă”, a precizat Miruță.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse”

Radu Miruță a mai transmis că nu există dubii în privința originii dronei și a lansat un mesaj ironic către autoritățile ruse, după ce Moscova a contestat responsabilitatea pentru incident.

„Drona este de fabricaţie rusească. Dacă există voci în Rusia care, după aceste date, spun că nu e a lor, eu îi invit să vină să-şi ia seria şi să găsească fabrica din Rusia în care a fost produsă această dronă. Atât timp cât are încărcătură explozivă, este în datoria celor ce o lansează să se ocupe de traiectoria ei”, a declarat ministrul.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a afirmat Miruță.

Infografic realizat de AI cu specificațiile tehnice ale dronei
Infografic realizat de AI cu specificațiile tehnice ale dronei

Raportul tehnic confirmă proveniența dronei

Declarațiile ministrului vin în contextul în care Ministerul Apărării Naționale a prezentat duminică seară concluziile raportului tehnic privind drona care s-a prăbușit asupra unui bloc din Galați în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit documentului, aparatul era o dronă kamikaze de fabricație rusească, echipată cu o încărcătură explozivă de tip High-Explosive de aproximativ 30 de kilograme, care a detonat la impact.

Specialiștii au stabilit că fragmentele recuperate și componentele analizate sunt identice cu cele găsite în cazul altor drone căzute anterior pe teritoriul României, în zone precum Ceatalchioi, Galați, Grindu și Luncavița.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
digi24.ro
image
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic
stirileprotv.ro
image
Ziua Românilor de pretutindeni, prilej de doliu mai degrabă decât de sărbătoare. 6 milioane de români au plecat din țară în ultimii 15 ani, cea mai mare hemoragie de populație din lume, după Siria, țară în război
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Imagini savuroase! Vulpe șireată, prinsă în timp ce fura hotdogi
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Românii cumpără mai rar şi plătesc mai mult în rate: "De ce să dai 500 de lei, dacă poţi să plăteşti 100"
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Turiștii au făcut topul celor mai neprietenoase orașe din Europa. Unele sunt pline de români. „Nu ne mai întoarcem acolo”
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Horoscop luni, 1 iunie. Taurii văd proiecte profitabile la orizont, iar Capricornii au parte de pierderi financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este fetița adorabilă din imagine, care refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex