Video Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei de la Cotroceni: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a vorbit despre beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană, despre provocările actuale, dar și despre situația politică internă, reafirmând că țara va avea „un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României”, așa și-a început președintele mesajul dedicat Zilei Europei, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a evidențiat că principalul merit al construcției europene este menținerea păcii pe continent.

„Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa. Pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”, a spus acesta.

Președintele a punctat că cei aproape 20 de ani de apartenență la UE au adus României modernizare și creșterea nivelului de trai. Potrivit acestuia, salariul mediu din România s-a triplat în această perioadă și a ajuns la aproximativ 80% din media europeană.

Totodată, șeful statului a recunoscut că persistă probleme serioase, precum inegalitățile sociale și corupția.

„Există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a afirmat Nicușor Dan.

Pentru a-și susține argumentele, președintele a prezentat mai multe date privind contribuția netă a Uniunii Europene la dezvoltarea României.

Potrivit acestuia, România a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul european și a primit 110 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un beneficiu net de 74 de miliarde de euro. Din această sumă, 45 de miliarde de euro au fost direcționate către agricultură și dezvoltarea satelor românești.

De asemenea, Nicușor Dan a menționat că fondurile europene au permis construcția sau modernizarea a 4.000 de kilometri de drumuri și au finanțat restaurarea unor obiective de patrimoniu precum biserici, mănăstiri, cetăți, castele și muzee.

În discursul său, președintele a susținut că dezbaterea despre Europa trebuie purtată într-o manieră realistă și argumentată, nu prin sloganuri.

„Trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci”, a transmis acesta.

Nicușor Dan a recunoscut că Uniunea Europeană a făcut și greșeli, oferind ca exemple renunțarea la energia nucleară, dependența de gazul rusesc, neglijarea industriei de apărare și unele politici de mediu pe care le-a considerat excesiv de ambițioase.

Cu toate acestea, președintele a subliniat că forța Uniunii Europene constă tocmai în capacitatea sa democratică de a dezbate și corecta aceste decizii.

Referindu-se la poziția României în UE, șeful statului a spus că țara trebuie să își apere mai ferm interesele și să construiască alianțe solide în interiorul blocului comunitar.

„Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac”, a punctat acesta.

Pe plan extern, Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dar și pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

În ceea ce privește situația politică internă, președintele a anunțat că a finalizat o primă rundă de consultări cu liderii partidelor pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale. „Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental, într-un termen rezonabil”, a declarat acesta. Conform președintelui, există deja consens asupra unor obiective majore precum aderarea la OCDE, menținerea traiectoriei fiscale asumate și pregătirea bugetului pentru anul 2027.