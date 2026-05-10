Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Ce impact are criza politică asupra suvernaniștilor: „Cei mai mulți dintre votanții AUR doresc alegeri anticipate”

În timp ce alte partide traversează perioade grele, AUR ar putea ieși întărit din actuala criză politică, pe fondul emoțiilor puternice din societate și al mesajului coerent transmis către electorat. Evoluția partidului depinde însă de modul în care se vor așeza lucrurile în perioada următoare și de deciziile pe care le va lua în raport cu formarea unui nou guvern. Un eventual sprijin acordat executivului ar putea afecta poziția AUR de principală forță de opoziție, în timp ce strategia de comunicare și relația cu Călin Georgescu rămân elemente-cheie pentru menținerea nucleului dur de susținători.

George Simion. Foto: Mediafax, Alexandru Dobre
„Adevărul” a stat de vorbă cu Vladimir Ionaș, sociolog și analist politic, despre evoluția AUR și alegerile strategice pe care trebuie să le facă liderii partidului. Criza politică vine în contextul în care AUR conduce în majoritatea sondajelor cu un procent de 35,8% - 37%, rămânând lider în preferințele electoratului, chiar dacă înregistrează ușoare scăderi:

„S-ar putea să nu ajungă în exact aceeași formă  (după criza politică n.r) sau s-ar putea să ajungă chiar foarte bine la votanți și să crească în sondaje chiar și mai mult decât până acum. Cred că oricare dintre scenarii este posibil. Din punctul meu de vedere, acum, trăind sub influența unor emoții foarte puternice în societate, putem vedea niște evoluții surprinzătoare, atât la partide, cât și la oamenii politici, atât când vorbim de intenția de vot, cât și când vorbim de favorabilitate. Dar sunt chestiuni care au un impact extrem de scurt”.

„E posibil să vedem chiar o creștere a AUR”

În plină perioadă de criză, partidele se gândesc și la o strategie care să fie eficientă pentru alegerile parlamentare din 2028. Gesturile pe care AUR le face acum vor contura, nu doar pe termen scurt, ci și în funcție de constanța atitudinii, părerea alegătorilor despre reprezentanții în Parlament.

„Din punctul de vedere al intenției de vot, putem vedea opinii declarate în sondajele de opinie, care să schimbe ierarhiile, dar e nevoie să treacă o perioadă de timp pentru ca opiniile cetățenilor să se așeze, să vadă exact cum se va finaliza tot acest război politic, dacă fosta coaliție de guvernare va ajunge, până la urmă, la un consens și va fi un guvern care să excludă orice negociere și discuții cu AUR. E posibil să vedem chiar o creștere a AUR. Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile în perioada următoare”, spune Vladimir Ionaș. 

Compromisul, calea spre pierderea votului popular

Sociologul spune că dacă AUR va face compromisuri și va susține tacit, din opoziție, un guvern, acest gest va fi interpretat ca o trădare de către electoratul AUR:

„Un vot la învestirea unui guvern din partea AUR ar însemna o greșeală din punct de vedere al strategiei politice, pentru că va fi foarte greu ulterior să mai joace rolul de principal partid de opoziție, atât timp cât ei au învestit acel guvern. De aceea eu nu cred că există această posibilitate. 

Cei mai mulți dintre votanții AUR doresc alegeri anticipate. Tocmai pentru că ei consideră că AUR ar avea șansa să câștige un scor foarte mare și să guverneze în viitor. Ar fi o reconfirmare a faptului că o parte a societății își dorește ca AUR să facă parte din coaliția de guvernare. Și e singura soluție pe care eu o văd în acest deznodământ”.

George Simion, Petrișor Peiu (AUR) Foto: Octav Ganea/Inquam Photos
Mesaje pe canale diferite

Ultimele mesaje ale lui George Simion s-au referit la varianta propunerii unui premier AUR, însă fără a a îl nominaliza pe Călin Georgescu, deși, cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, pe rețelele de socializare acest scenariu era promovat intens.

Sociologul spune că aceste contradicții sunt gândite strategic:

„Încă domnul George Simion lansează câte un mesaj special construit pentru electoratul hardcore al domnului Georgescu. A spus că vrea un premier din partea AUR, dar cu câteva zile înainte a spus că domnul Călin Georgescu ar fi o propunere de premier. Deci încearcă să împace toate categoriile și să păstreze oarecum această apropiere de Călin Georgescu. În continuare va merge pe acea linie, din punctul meu de vedere. A încercat întotdeauna să arate legătura dintre el și Călin Georgescu este una reală”.

În timp ce în media tradițională, liderii AUR spun că nu este corect să fie catalogați ca un partid anti-european, pe alte canale se concentrează pe ceea ce vor proprii votanți să audă dar, mai ales, să vadă. Evenimentele în stradă și campaniile door to door sunt încă ceea ce diferențiază AUR de restul partidelor care se axează mai mult pe rețelele de socializare. 

„Pe rețelele sociale, în special, își transmit mesajele, și pe teren. Toate partidele au impresia că alegerile se câștigă online, nu se întâmplă acest lucru. Și de aceea, AUR, din punctul meu de vedere, are o prezență extrem de importantă door to door. Mesajele pentru public sunt total diferite de cele pe care le transmit în discuțiile cu celelalte partide”, concluzionează Vladimir Ionaș.

Până în acest moment, președintele Nicușor Dan nu a luat în calcul consultări cu AUR și nici un guvern care să includă formațiunea politică în echipa de guvernare. 

