Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 19 noiembrie, că România „poate deveni o destinație importantă pentru investiții industriale majore”, însă trebuie să participe activ la deciziile privind investițiile și producția.

„Trebuie să ne câștigăm singuri locul la masă. România are o oportunitate uriașă, dar trebuie să ne schimbăm un pic mentalitatea. Companiile caută astăzi locații sigure, apropiate de piețele mari, cu energie, infrastructură și parteneri de încredere.

Grindeanu susține că România trebuie să profite de oportunitățile economice și să atragă investiții industriale, devenind un centru regional de producție.

„Trebuie să ne câștigăm singuri locul la masă. România nu trebuie să fie doar o țară traversată de coridoare. Trebuie să fim o țară care reconstruiește și care le conectează. Avem toate atuurile pentru a nu mai aștepta ca alții să decidă cum va arăta lumea în care vom trăi mâine.”

Prezent și el la eveniment, președintele Nicușor Dan a transmis că societățile occidentale nu conștientizează suficient momentul actual și că direcția pro-occidentală nu este una garantată.

„Societatea, și nu vorbesc doar de România aici, vorbesc de societatea occidentală, nu interiorizează suficient momentul pe care-l trăim. Nu interiorizează suficient faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este sub atac hibrid în momentul acesta“, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a avertizat asupra atacurilor cu drone și a amenințărilor la adresa infrastructurii critice, inclusiv a proiectului Neptun Deep.

Bucharest Forum 2026, organizat joi și vineri la Palatul Parlamentului, reunește oficiali români și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor europene, lideri de afaceri și experți pentru discuții despre securitate, economie, apărare, energie și inteligență artificială.

La eveniment participă președintele Nicușor Dan, premierul Luca Niculescu, președinții celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, precum și mai mulți miniștri.

Printre temele principale se numără securitatea infrastructurii critice din Marea Neagră, investițiile în industria de apărare, stabilitatea fiscală, competitivitatea energetică și protejarea economiei digitale.

Evenimentul este organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, sub tema „On the Edge of Realignment”.