Eugen Tomac ar putea merge în Parlament cu noul Guvern săptămâna viitoare SURSE

Cel mai probabil, viitorul guvern condus de Eugen Tomac va ajunge la vot săptămâna viitoare, au afirmat surse politice pentru Adevărul.

Potrivit surselor, social-democrații sunt împărtiți privind votul de încredere pentru noul guvern, însa va exista o întâlnire cu primarii și președinții de CJ la București, pe final de săptămână.

Marți, 9 iunie, Eugen Tomac va avea discuții cu UDMR, iar după aceea se va vedea și cu grupurile mici din parlament.

Premierul desemnat s-a întâlnit luni cu președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan, într-o serie de discuții prin care vrea să convingă partidele parlamentare să susțină viitorul Executiv.

„Am avut o discuție foarte bună cu conducerea PNL, domnul premier mi-a prezentat prioritățile, riscurile, pe multe puncte de vedere sunt de acord, plec încrezător de la această întâlnire”, a afirmat Eugen Tomac.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.

Pentru a fi învestit, premierul desemnat trebuie să prezinte în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile. În cazul validării, acesta va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar.