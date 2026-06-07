Analiză La ce ne putem aştepta de la un nou Guvern? Analist: „Este semnul unei noi poziționări: președintele vs. partide"

În perioada următoare, România ar putea avea un Guvern care să depindă într-o măsură mai mică de jocurile dintre partide și mai mult de susținerea președintelui. Premierul desemnat a anunțat că printre prioritățile viitorului Executiv se numără îndeplinirea jaloanelor din PNRR și continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE.

Dincolo de aceste obiective, adevăratele provocări sunt legate de situația economică, de polarizarea tot mai accentuată a societății și de negocierile dintre partidele politice.

Un guvern de tranziție sau unul cu obiective pe termen lung?

„Adevărul” a discutat cu analistul politic Cristian Andrei despre șansele ca un eventual guvern tehnic să funcționeze fără presiuni politice majore. În opinia sa, principala provocare este ca noul cabinet să nu fie perceput doar ca un executiv de sacrificiu.

„Să fie mai mult decât un guvern de sacrificiu, mai mult decât un guvern care să administreze treburile curente. Toată lumea s-ar aștepta ca acest cabinet să fie de scurtă durată și doar pentru a încasa pasivul. Deci provocarea este să-și propună mai mult și să arate că poate conduce România, nu doar să plătească facturi. Temele mari vor fi în continuare inflația, deficitul și cheltuielile statului, incluzând aici salarizarea și banii pentru localități”, spune coordonatorul Agenţiei de Rating Politic.

„Partidele vor avea o influență mare”

Noul Executiv ar urma să își înceapă activitatea într-un context complicat, marcat de presiunea reducerii deficitului și de obligația continuării reformelor asumate prin PNRR. Chiar dacă vacanța parlamentară poate oferi temporar mai mult spațiu de manevră Guvernului, influența partidelor nu va dispărea.

„Avantajul unui cabinet cu puteri depline acum este că poate grăbi, prin OUG sau prin angajarea răspunderii, acele reforme din PNRR. Vacanța parlamentară poate oferi temporar niște liniște din partea partidelor, dar e doar aparent. Partidele politice vor fi active și vor negocia cu guvernul pe marginea numirilor și reformelor.

Orice schimbare la acest nivel se va negocia cu partidele care susțin guvernul, nivelul doi va fi politic. De aceea, partidele vor fi implicate direct în guvern și vor avea o influență mare. Un ministru nu poate de unul singur să controleze un minister. E dependent de cei numiți politic“, spune Cristian Andrei.

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Cine va lua deciziile importante?

În opinia lui Cristian Andrei, marile negocieri politice vor fi coordonate de la Palatul Cotroceni, iar supraviețuirea Guvernului va depinde în mare măsură de relația cu președintele.

„Este un cabinet pentru o agendă care se mută de la partide la președinte. Taberele politice vor rămâne definite ca până acum în Parlament, pro și contra reformelor. Partidele vor negocia favoruri pentru propriul interes, de la funcții până la fonduri pentru primari. Președintele va avea de ales între a fi echidistant, să cedeze partidelor, sau să preia leadershipul taberei pro-europene și să impună reforme.

Ideologia acestui guvern, deși e mult spus, cea care va fi vânturată peste tot, va fi „responsabilitatea”. Un fel de „stabilitate” pe stil nou. În numele ei se vor face compromisuri, pentru a funcționa o majoritate șubredă. Așa cum arată numele de miniștrii anunțați pe surse, va fi un cabinet de experți care să nu deranjeze partidele, oameni din interiorul statului. Va fi un cabinet al Statului și pe alocuri cu nume din big business. Adică un cabinet dispus să stea de vorbă și să acomodeze interese contradictorii, în numele acestei „responsabilități”. PSD se va simți, de aceea, mult mai comod cu o astfel de abordare”, spune analistul.

„E o soluție temporară pe care președintele speră acum să o permanentizeze”

Dincolo de provocările economice, Cristian Andrei consideră că actuala formulă guvernamentală poate marca o schimbare de paradigmă în politica românească:

„Răspunsul mai sigur este că e o soluție temporară pe care președintele speră acum să o permanentizeze, una în care să joace activ în teren și să nu mai permită crize politice. Președintele a dat un semnal destul de dur față de partide la anunțul lui Tomac criticând laolaltă toate partidele. Este semnul unei noi poziționări: președintele vs. partide. Responsabilitate vs.criză".

Analistul apreciază că această strategie ar putea reprezenta începutul construirii unei platforme prezidențiale cu miză pe termen lung:

"Conflictul politic în România în următorii ani va fi între aceste încercări de a redesena scena politică aflată în disoluție: polul Bolojan, polul Nicușor Dan, polul populist și undeva PSD încercând să nu dispară”.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că luni, 8 iunie, va veni şi cu lista miniştrilor care vor forma cabinetul în cazul în care aceste propuneri vor trece de votul Parlamentului.