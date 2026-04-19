Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Grindeanu, ultimele declarații înaintea ședinței anti-Bolojan de mâine: „Economia României, tratată ca un dosar de insolvență. Tăierile nu și-au dovedit eficacitatea”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat declarațiile premierului Bolojan legate de „rozătoarele din cămară”, metafora folosită pentru a descrie situația economică și administrativă a statului. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că doar și-a făcut reclamă, deoarece nu au fost luate măsuri concrete pentru a combate situația. 

Sorin Grindeanu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
„Tăierile nu și-au dovedit eficacitatea”

Grindeanu, a susținut că măsurile adoptate nu au avut efectele scontate și au afectat economia României: „E clar că ce s-a întâmplat în ultimele zece luni, aceste măsuri... am avut impresia că a fost tratată economia României ca un dosar de insolvență, fără să ții cont că vorbești de oameni, de viețile românilor”.

Acesta a criticat politicile bazate pe reduceri de cheltuieli, afirmând că „tăierile nu și-au dovedit eficacitatea” și au contribuit la situația economică actuală. În opinia sa, pentru depășirea dificultăților este necesară o schimbare rapidă de direcție.

„Ca să depășim situația, trebuie să facem primul pas să scurtăm această perioadă, și noi vrem să contribuim. După care, am spus la început că trebuie să ne apucăm de adevăratele reforme, nu de pseudo-reforme, pentru că ce s-a întâmplat până acum e doar o poveste, greu de încadrat le reforme”, a mai spus liderul social-democrat.

Grindeanu a atras atenția și asupra riscurilor legate de implementarea PNRR, sugerând că există semnale îngrijorătoare privind absorbția fondurilor europene.

„Să tratăm mult mai serios tot ce ține de ultimele luni în ce înseamnă PNRR. Semnalele pe care le am nu-s foarte bune, sper să nu fie adevărat că tabloul legat de PNRR nu e bun și s-ar putea să se piardă mulți bani”, a spus el.

„De la început PSD a fost privit ca adversar politic”

Social democratul l-a criticat pe Ilie Bolojan, în urma declarațiilor acestuia despre risipa din companiile de stat.

Grindeanu a susținut că, în ultimele 10 luni, românii „nu au văzut decât tăieri”, iar aceste măsuri ar fi contribuit la apariția unor crize economice. Liderul social-democrat a acuzat, totodată, că PSD a fost tratat încă de la început ca un adversar politic în cadrul guvernării.

„Cine a brevetat ideea de a fi la guvernare, dar în același timp să nu fie de acord cu măsurile? Chiar ei, de la început, pentru că PSD a fost privit ca adversar politic”, a declarat Grindeanu, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Acesta i-a cerut premierului explicații concrete privind acuzațiile legate de risipa din sistemul public. Grindeanu a criticat și inițiativa de listare la bursă a unor companii de stat profitabile, afirmând că o astfel de decizie ar echivala cu „vânzarea cămării cu totul”:

„Dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut? Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce nu ai ieșit să le spui public, cu nume? De ce te-ai gândit pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile? Tu atunci vinzi cămara aia cu șobolani. Vinzi cămara cu totul. E pură imagine ce s-a întâmplat acum. De ce n-a mers să se ducă, să facă plângeri, să iasă la TV, să zică: „Am găsit la compania... șobolanul X, Y, Z”? Altfel, toate lucrurile rămân doar PR. Unii pot să mai creadă asemenea abordări.”

Comparația cu „șobolanii care rod proviziile din cămară”

Amintim, premierul Ilie Bolojan a comparat risipa din companiile de stat cu „niște șobolani care rod proviziile din cămară”, susținând că a început să „aprindă lumina” asupra problemelor din sistem.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri. Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (...) Gândiți-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte șobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta”, a explicat premierul vineri, în cadrul unei emisiuni.

PSD urmează să decidă, luni, printr-o consultare internă, dacă rămâne sau nu la guvernare, decizie care ar putea declanșa o nouă criză politică.

