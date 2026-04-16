Ministrul Economiei, Irineu Darău avertizează: „Dacă Guvernul cade, pierdem miliarde de euro”. Termenele pentru PNRR și SAFE, în pericol

Ministrul Economiei, Irineu Darău, avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro dacă actuala coaliție de guvernare se destramă, în contextul unor termene limită importante legate de PNRR și programul SAFE.

Declarațiile au fost făcute în urma unei vizite în județul Alba, unde oficialul a subliniat că următoarele luni sunt decisive pentru atragerea fondurilor europene.

Ministrul a explicat că până la finalul verii trebuie respectate mai multe jaloane esențiale, iar orice criză politică ar putea bloca procesul.

„Cred că sunt niște luni critice pentru România, în care putem câștiga miliarde de euro pentru economia românească sau putem pierde miliarde de euro. Ca să fie contracte semnate pe miliarde de euro și trecute prin toate instituțiile necesare până la 31 mai, pe SAFE, nu este ușor. De asemenea, ca să se corecteze traiectoriile de finalizare și decontare a proiectelor PNRR până la 31 august nu este simplu”, a declarat ministrul Economiei.

Irineu Darău a atras atenția că o eventuală cădere a Guvernului ar afecta direct capacitatea României de a respecta aceste termene și de a accesa fondurile disponibile.

„Nu cred că este o guvernare perfectă, dar cred că este o guvernare care, dacă stă cu responsabilitate la masa aceasta a deciziei și a muncii, poate să livreze rezultate. Dacă românii au votat un parlament destul de fărâmițat și dacă patru partide au hotărât să facă o guvernare, atunci să ne ținem de ea și să livrăm rezultatele pe care le vor românii, pentru că nici burtierele, nici scandalurile între partidele politice nu țin loc de rezultate și de miliardele de euro care ar trebui să intre în economie. Chiar nu cred că, cel puțin până la 31 august, până când va trebui să livrăm și contractele SAFE, și PNRR-ul, este loc de improvizație, de instabilitate și de pierderea a două-trei luni”, a conchis ministrul Economiei.

Potrivit oficialului, România trebuie să finalizeze o serie de contracte și proceduri până la 31 mai pentru programul SAFE și până la 31 august pentru PNRR, pentru a nu pierde finanțările europene.

În acest context, ministrul subliniază că stabilitatea politică este esențială pentru ca proiectele să fie duse la capăt și pentru ca economia să beneficieze de fondurile disponibile.