PSD a pus tunurile pe Ilie Bolojan. Claudiu Manda: „Se agață de putere ca să vândă companiile de stat”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, acuză dur guvernarea condusă de Ilie Bolojan că ar fi încălcat „liniile roșii” asumate în coaliție și îl critică pe premier, despre care spune că „se agață de putere ca să vândă companiile de stat”.

De ceva vreme, schimbul de replici dintre PSD și PNL, partide aflate teoretic într-o relație de parteneriat în cadrul aceleiași coaliții de guvernare, a căpătat un ton tot mai dur, iar „faulturile” politice par să fie din ce în ce mai grave de la o zi la alta. Disputele nu mai sunt doar diferențe de viziune, ci au ajuns să fie însoțite de acuzații directe.

În acest context, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat un atac direct la adresa actualei guvernări, afirmând că social-democrații nu se tem de confruntări politice sau de trecerea în opoziție, însă nu pot rămâne într-o formulă executivă pe care o consideră îndreptată împotriva cetățenilor.

„Nu ne temem de nicio bătălie politică, nu ne temem de opoziţie. Dar avem o responsabilitate mai mare decât orice funcţie, responsabilitatea faţă de români. De aceea trebuie să fim uniţi, să fim asumați şi să avem curaj. Pentru că atunci când PSD este puternic şi coerent, România merge înainte. Şi le mai spun pe această cale tuturor românilor şi colegilor noştri, dincolo de ce vedem de două zile pe Facebook, cu boţi, tiriboţi, ostrogoţi, roboţi: nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”, a declarat Manda în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4.

În discursul său, liderul social-democrat a susținut că guvernarea condusă de Ilie Bolojan s-ar fi construit „fără dialog şi fără consultare”, fiind prezentată în mod eronat drept o guvernare a reformelor.

„Reforma nu înseamnă doar tăieri, nu înseamnă să pui toată povara pe umerii oamenilor. Reforma înseamnă să construieşti, să dezvolţi şi să creezi perspective. Înseamnă dialog şi responsabilitate, nu decizii impuse de sus, fără legătură cu realitatea din comunităţi. Vă spun direct: nu mai e loc de jumătăţi de măsură. Şi vă întreb astăzi deschis: dragi colegi, mai putem continua cu această guvernare împotriva românilor? Mai stăm cu Bolojan în această direcţie? Exclus! Alegerea noastră ar trebui să reprezinte o normalitate pentru toată ţara. Noi alegem dezvoltare, nu blocaj, alegem responsabilitate, nu rigiditate, alegem bunăstare şi nu presiune pusă pe oamenii”, a mai spus Claudiu Manda, citat de Agerpres.

El a reamintit că, la intrarea în coaliție, PSD a stabilit două „linii roșii”: menținerea puterii de cumpărare a populației și continuarea investițiilor publice în spitale, autostrăzi, școli, precum și în infrastructura de bază precum iluminatul public, rețelele de apă și canalizare.

„Astăzi suntem în situaţia în care aceste linii roşii au fost încălcate. Mai mult, la început această coaliţie a funcţionat prin şantajul domnului Bolojan. Dacă ceva nu era cum dorea domnia sa, ne ameninţa că pleacă. Acum, când am început să-i arătăm cât de mult îi costă pe români toate aceste măsuri impuse de domnia sa, domnul Bolojan nu mai vrea să plece. El vrea să rămână acolo şi să guverneze cum vrea. Foarte bine, dar nu cu noi. Nu putem accepta o guvernare în care măsurile propuse de PSD pentru români să fie amânate, fie obţinute prin ameninţări cu retragerea de la guvernare”, a punctat social-democratul.

„PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică. PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile, ale mamelor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu dizabilităţi şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat”, şi-a încheiat Claudiu Manda tirada împotriva premierului şi guvernului.