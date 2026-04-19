Manifestație pentru Bolojan. Susținătorii premierului se adună în Piața Victoriei, în ziua în care PSD hotărăște ieșirea de la guvernare

În Capitală va fi organizată o manifestație de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, luni, 20 aprilie, de la ora 18:00, în contextul în care PSD urmează să decidă în aceeași zi dacă rămâne sau nu la guvernare. Actrița Oana Pellea a distribuit pe rețelele de socializare anunțul privind manifestul, semn clar de susținere pentru premier.

Manifestația vine pe fondul tensiunilor politice din coaliția de guvernare, în contextul în care Partidul Social Democrat (PSD) urmează să decidă dacă rămâne sau nu la guvernare.

Grup de susținere online cu zeci de mii de membri

Pe Facebook a fost creat grupul „Susținem Ilie Bolojan”, care a adunat peste 30.000 de membri. Potrivit descrierii grupului, comunitatea își propune să reunească persoane care îl susțin pe premier și să distribuie informații, opinii și inițiative legate de activitatea acestuia.

Mesaj dur din partea unui europarlamentar

Înaintea ședinței decisive a social-democraților, care va avea loc luni, 20 aprilie, europarlamentarul Daniel Buda, reprezentant al PNL, a transmis un mesaj critic la adresa PSD.

Acesta a susținut că decizia social-democraților ar putea afecta stabilitatea politică și economică a României, dar și viitorul partidului.

„Astăzi nu este despre PSD sau Ilie Bolojan, ci despre viitorul României!”, a afirmat Buda, acuzând conducerea PSD de lipsă de responsabilitate și de o decizie deja stabilită privind retragerea de la guvernare.

Context politic tensionat

Conflictele sunt tot mai vizibile între partenerii de coaliție, din cauza măsurilor economice și a direcției de guvernare.

Vicepremierul și liderul PSD, Sorin Grindeanu, este așteptat să participe la ședința în care social-democrații vor decide viitorul coaliției.

Reprezentanții PNL susțin că premierul Ilie Bolojan are sprijinul partidului pentru a continua reformele începute.