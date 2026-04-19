Video Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Călin Georgescu și spune că „nu ia nicio măsură când oamenii sunt trimiși către exterminare”

Tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică. Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, anunțând că social-democrații sunt pregătiți să spună „stop unui comportament care dezbină oamenii”.

„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: gata, stop, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate?”, a declarat Băluță, făcând referire la Călin Georgescu.

Liderul PSD București a acuzat, totodată, lipsa de reacție a premierului în fața unor situații pe care le consideră grave. „De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare? Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă”, a afirmat acesta.

Atacurile nu s-au oprit aici. Din aceeași tabără social-democrată, Claudiu Manda a avut un mesaj direct la adresa șefului Guvernului: „Nu vă fie frică, Ilie Sărăcie pică”.

„PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică. PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile, ale mamelor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu dizabilități şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat”, şi-a încheiat Claudiu Manda tirada împotriva premierului şi guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a criticat, la rândul său, Partidul Social Democrat, într-un interviu recent, folosind o metaforă: „Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei”.

PSD urmează să decidă, luni, în cadrul unei consultări interne denumite „Momentul Adevărului”, dacă va continua sau nu susținerea actualului Guvern. Votul va avea loc la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17:00.

Surse din partid indică faptul că o majoritate covârșitoare ar susține retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. În cazul unui astfel de rezultat, social-democrații ar putea aștepta până la următoarea ședință de Guvern, programată joi, pentru o eventuală demisie a premierului.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan a transmis deja că nu intenționează să renunțe la funcție.