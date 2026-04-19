Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Zile de foc pe scena politică. Ce ne așteaptă luni? Cristian Pîrvulescu: „Rolul președintelui nu este să ia partea cuiva”

Analize Adevărul
România traversează un nou blocaj politic major, iar toate privirile sunt ațintite asupra zilei de luni, când Partidul Social Democrat este așteptat să decidă retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan a evitat să adopte o poziție tranșantă în această dispută, fapt care i-a adus numeroase critici din partea susținătorilor săi. Într-o analiză pentru „Adevărul”, politologul Cristian Pîrvulescu a infirmat această supoziție, subliniind că rolul președintelui este, în primul rând, acela de mediator.

Conducerea PSD a pus la punct ultimele detalii ale planului de înlăturare a premierului Ilie Bolojan. Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Rezultatul este practic deja cunoscut, iar potrivit informațiilor obținute de „Adevărul", Bolojan va primi un ultimatum de 3 zile pentru a-și depune demisia din funcția de premier. Ilie Bolojan a transmis vineri că nu își va depune mandatul, subliniind că este dispus să continue chiar dacă miniștrii PSD vor renunța la portofolii. 

În acest blocaj, este extrem de important cu va acționa președintele Nicușor Dan. Invitat joi seară într-o emisiune la Europa FM, șeful statului a vorbit asupra rolului său de mediator, refuzând să se poziționeze direct asupra vreuneia dintre tabere.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situație socială”, a spus președintele Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a transmis că își dorește continuarea coaliției de guvernare, o declarație pe care unii dintre susținătorii săi au interpretat-o ca pe un mesaj de susținere a acțiunii PSD. Menținerea coaliției și-l doresc până la urmă și social-democrații, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

Această teză nu este împărtășită de politologul Cristian Pîrvulescu, care a explicat că președintele nu face decât să respecte rolul de mediator conferit de Constituție. 

„Președintele face ceea ce crede că poate să facă în condițiile date. Dar mie mi se pare că își asumă pur și simplu rolul pe care i-l atribuie Constituția, și anume cel de moderator. Acesta este rolul stabilit de Constituție. În arhitectura constituțională românească, mai ales din 2003, odată cu introducerea separației puterilor în stat, Articolul 1 prevede o separație clară între executiv, legislativ și judecătoresc. A existat o întărire a puterii judecătorești după 2003, urmată de contestarea acesteia de către clasa politică. Apoi, avem președintele, care nu face parte din Executiv. Articolul 80 spune cât se poate de clar că rolul lui este de a asigura echilibrul și de a modera. Exact asta face președintele. În final, există Curtea Constituțională, instanța de ultim apel chemată să rezolve crizele pe care președintele nu le-a putut soluționa prin mediere și consultări. Aceasta este filozofia Constituției”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Nicușor Dan, pus la zid de propriii votanți: „Ați răspuns criticilor cu aroganță”. Scrisoarea adresată de societatea civilă

„Rolul președintelui nu este să ia partea cuiva”

În opinia lui Cristian Pîrvulescu, președintele Nicușor Dan nu s-a poziționat de partea PSD în conflictul cu Ilie Bolojan.

„Chiar dacă au fost persoane din anturaj sau anumite grupuri de interese, în general orientați mai degrabă împotriva PSD, rolul președintelui nu este să ia partea cuiva. Rolul său este să asigure funcționarea instituțiilor, iar instituțiile funcționează într-un anume context. Acesta este lucrul explicat ieri în interviul de la Europa FM, un interviu înțeles de fiecare cum a putut. Președintele pur și simplu nu are voie să se poziționeze astfel. Iar încercarea de a forța președintele să facă acest lucru este o greșeală”, a subliniat politologul.

Potrivit politologului, președintele a transmis joi un mesaj subtil de binevenit către piețele internaționale, fiind totodată extrem de atent la cuvintele pe care le pronunță. 

„Mi s-a părut că a fost foarte atent în declarațiile făcute, în condițiile în care moderatorul a încercat, cum era și normal, să obțină cât mai multe informații de la domnia sa. (...) Vă dau un exemplu referitor la momentul în care președintele a dovedit o foarte bună înțelegere a rolului său: atunci când a calificat această confruntare ca fiind una emoțională, și nu bugetară. Obstacolul emoțional este informal, poate fi negociat și, mai ales, reprezintă un semnal transmis către partenerii internaționali ai României, către instituțiile financiare internaționale și către piață, cum că proiectul bugetar și politica de redresare financiară nu sunt puse sub semnul întrebării. Mi s-a părut o idee cât se poate de interesantă de a răspunde în acest fel. Și alte răspunsuri au fost la fel de cumpătate. Observați, la o privire atentă a imaginilor, că președintele își caută cuvintele, deoarece nu este un orator înnăscut. Încearcă să se exprime cât mai atent cu putință, pentru a nu lăsa loc de speculații pe seama declarațiilor sale”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Ce spun românii despre schimbarea Guvernului

Pe rețelele sociale, un utilizator a lansat un avertisment pentru contestatarii actualului premier. El a subliniat că măsurile fiscale, deși profund nepopulare, au salvat economia de la un dezastru și mai mare: „Sunt mulți aici care îl urăsc pe Bolojan că a crescut taxele, în loc să-i mulțumească că altfel eram cu economia de 3 ori mai praf”.

Același comentator atrage atenția asupra riscurilor uriașe pe care le aduce o schimbare intempestivă de guvern.

„Acum vi se îndeplinesc dorințele. Așa că, bucurați-vă cu Predoiu premier și vedem cum o să rezistați cu inflație peste 10% încă 2 ani, dacă nu cumva o să fim retrogradați la junk cu euro la 6 lei + concedieri în masă”, spune el.

Apărătorii actualei formule guvernamentale amintesc de dificultatea reformelor majore și de ipocrizia anumitor critici.

„Toți comentacii de aici au uitat cât de greu a fost cu pensiile magistraților, dacă era altul ce făcea, deștepților? Reforma administrativă a fost făcută praf de PSD de la început. Tot vina lui Bolojan? Și vă mirați de ce nu au fost reforme”, a adăugat un alt internaut.

Un alt internaut susține că oamenii ar trebui să fie mai realiști atunci când judecă activitatea guvernului Bolojan,

„Majoritatea de aici văd că sunt visători, vor rezultate dar ignoră complet realitatea, dar ei vor ca niște copii de 5 ani. Treziți-vă naiba...”, arată altcineva într-un comentariu cu sute de aprecieri,

