Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu. Ce a mai solicitat liderul PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu (USR) din funcția de ministru a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a mers marți la Guvern, pentru a discuta cu Ilie Bolojan despre o problemă solicitată de social democrați. Liderul PSD i-a cerut premierului să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, dar aceasta nu a fost singura solicitare.

Potrivit Digi24, Sorin Grindeanu vrea și demiterea noii conduceri de la Apele Române, cât și desființarea companiei ESZ Prahova, prin trecerea acesteia în subordinea Consiliului Județean Prahova, respectiv Hidro Prahova.

Din informații obținute pe surse, Ilie Bolojan i-ar fi transmis lui Grindeanu că cererea sa va declanșa o criză politică majoră și nu este dispus să facă acest gest.

De altfel, președintele PSD spus marți că în ședința conducerii partidului s-a discutat și despre situația ministrului USR Diana Buzoianu.

”Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa”, a spus preşedintele PSD.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

Marți, Diana Buzoianu a reacționat într-o postare pe Facebook, spunând că substratul cererii social democraților este altul, amintind că zilele viitoare ar urma să se ia o decizie legată de restructurarea Romsilva.

”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.