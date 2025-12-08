Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată luni în plenul Parlamentului. Votul se va da peste o săptămână

Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie să fie prezentată luni, începând cu ora 15:30. Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc lunea următoare, începând cu ora 14:00, potrivit Agerpres.

Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", iniţiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi susţinută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers "pentru a scăpa de progresişti". El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".