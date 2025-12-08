PSD vrea să spele ruşinea pierderii primăriei Capitalei cu un ultimatum adresat lui Bolojan: ori cu noi, ori cu USR la guvernare!

Mâine va avea loc şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD pentru a găsi modul de reacţie în urma pierderii alegerilor pentru funcţia de primar al Capitalei.

Şi până acum PSD nu a fost băgat în seamă, la deciziile pe care urmează să le promoveze premierul referitoare la reforma administraţiei centrale şi locale, îngheţarea salariilor bugetarilor în 2026, îngheţarea salariului minim, relansarea economiei şi încă multe altele care nu ţin cont de planurile politice şi obiectivele PSD.

În plus, miniştrii USR au destrămat reţeaua de interese, pile, privilegii, branşări la bugetul de stat, ale clientelei politice a PSD. Ba au mai şi divulgat public totul, sesizând când a fost cazul şi parchetele. Dezastru!

Bolojan se bazează pe miniştrii cheie, la Finanţe Alexandru Nazare, la Fonduri Europene Dragoş Pâslaru, pe miniştrii USR la Externe, Mediu, Apărare, Economie, ministere cheie care lasă în afara deciziilor grele miniştrii PSD. Sigur că aşa ceva nu convine „celui mai mare ” partid din Parlamentul României!

PSD are două variante. Îi va cere lui Bolojan să dea afară USR de la Guvernare, după modelul Iohannis, care i-a cerut premierului de atunci, Florin Cîțu, să ceară remanierea miniştrilor USR. Aceasta ar fi condiţia pentru continuarea guvernării actualei Coaliţii, dar fără USR. Dacă Bolojan nu este de acord, PSD are două variante: fie părăseşte guvernarea trecând în opoziţie, fie va vota săptămâna viitoare moţiunea de cenzură depusă de AUR şi alte partide de opoziţie.

În ambele variante PSD are şi de pierdut. Odată cu plecarea de la guvernare va pierde posturile de miniştri pe care le are acum, dar şi funcţiile de conducere din eşaloanele inferioare, şi nu ştiu dacă liderii centrali şi locali vor fi de acord să piardă funcţii şi sinecuri gras plătite.

PSD are şi argumentul că va putea bloca în parlament iniţiativele legislative înaintate de guvernul Bolojan care nu coincid cu propria filosofie de guvernare, şi atunci tot procesul legislativ este în aer.

Căderea guvernului Bolojan este o provocare imensă pentru PSD. Preşedintele ţării va chema PSD să-şi asume conducerea guvernului, ca fiind partidul cu cei mai mulţi parlamentari. Dar, ce să vezi, în asemenea situaţie am putea intra în „junk”, nu ne mai putem împrumuta, pierdem şi fondurile europene şi nu mai sunt bani de pensii şi salarii.

Grindeanu şi şefii PSD sunt conştienţi de acest lucru, aşa că cea mai probabilă soluţie va fi ieşirea de la guvernare, fără dărâmarea guvernului prin moţiunea de cenzură introdusă deja de opoziţie. Din Parlament, prin legi iniţiate de PSD şi AUR, sau prin convertirea OUG-urilor emise de guvern, PSD îşi va promova propria filosofie de guvernare, iar plata eşecului va cădea în spinarea lui Bolojan şi a restului partidelor care vor rămâne în coaliţie.

Posibil ca aceasta să fie soluţia pe care o va adopta PSD, pentru a nu fi obligat să conducă guvernul într-o situaţie teribil de dificilă, iar costurile guvernării să le suporte cei care vor continua să conducă guvernul, nu PSD care se va afla în opoziţie.

Grindeanu va spune: nu aţi vrut să ascultaţi şi să faceţi ce spunem noi, acum descurcaţi-vă!

În condiţiile în care nu avem buget pentru 2026, în care contextul extern este foarte periculos şi complicat, o guvernare minoritară ne lipsea ca să ne ducem de tot în cap!

Prin plecarea PSD de la guvernare se schimbă compoziţia politică a guvernului şi trebuie ca noul guvern să fie reinvestit de către Parlament. Vom vedea dacă se vor găsi suficiente voturi pentru această reinvestire!