Sorin Grindeanu, concluzii la cald despre înfrângerea de la alegerile din Capitală. Liderul PSD anunță o analiză privind participarea la guvernare

Alegeri Primăria București 2025
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat marți, după ședința conducerii partidului, că va exista în perioada următoare o analiză a participării la guvernare.

Sorin Grindeanu, președintele PSD FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu, președintele PSD FOTO: Mediafax

”Această analiză va include tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care urmează să fie luate de Guvern, de premierul Bolojan în perioada următoare, de modul în care se dorește construirea bugetului și de felul în care se vor lua în considerare propunerile noastre. Toate acestea vor conta în analiza pe care am demarat-o astăzi. Fie că vorbim de salariul minim, de administrația locală sau centrală, de bugetul pe 2026, toate elementele vor fi evaluate și, la final, vom da un vot, așa cum am procedat și acum șase luni”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menționat că s-a făcut și o evaluare a ceea ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Capitalei și a susținut că Daniel Băluță nu ar fi câștigat funcția de primar în nicio situație, nici măcar dacă ar fi avut un discurs politic.

”Am făcut deja o evaluare a greșelilor pe care le-am comis la Capitală. În final, candidatul coaliției a câștigat, iar candidatul nostru s-a clasat pe locul 2. Ciucu a spus votați-mă pe mine ca să nu câștige extremismul. Anca Alexandrescu a spus că, dacă ar fi câștigat, l-ar fi înlăturat pe Bolojan. Noi am venit însă cu un discurs tehnic, administrativ, concentrat pe ceea ce voiam să fie realizat în București. Mesajul nostru, bazat pe lucrurile bune făcute de Daniel în Sectorul 4, a fost însă mai slab decât celelalte. Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația în care ne aflăm astăzi. Dacă Daniel ar fi avut discurs politic, probabil că n-ar fi câștigat alegerile pe București, dar s-ar fi clasat pe locul 2, fără niciun fel de dubiu. Dovadă stau celelalte locuri unde am avut alegeri”, a concluzionat Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că în ședință s-a discutat și despre situația ministrului USR Diana Buzoianu, dar că va avea mai întâi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan înainte de a anunța nemulțumirile legate de ministru. 

”Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa”, a spus preşedintele PSD.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa. 

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

