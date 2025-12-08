Ministrul Mediului, chemat de AUR în Parlament pentru explicații despre „dezastrul administrativ” de la Paltinu

Grupul parlamentar AUR a solicitat prezența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în plenul Camerei Deputaților, luni, în cadrul Orei Guvernului, pentru a oferi explicații privind situația de la Paltinu.

Tema dezbaterii este intitulată „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat programul dezbaterii, care va avea loc luni, începând cu ora 16.00, conform News.ro.

Potrivit solicitării AUR, ministra este chemată să clarifice modul în care instituția pe care o conduce a gestionat situația, acuzând încălcări ale normelor de sănătate publică și un potențial risc energetic la nivel național.

Diana Buzoianu urmează să răspundă întrebărilor parlamentarilor și să prezinte poziția Ministerului Mediului cu privire la această criză.

Situația din Prahova este în continuare gravă. Totuși, după o săptămână fără apă potabilă în 13 localități din Prahova, Direcția de Sănătate Publică confirmă că apa tratată la stația Voila respectă parametrii de potabilitate. Următorul pas: verificarea probelor din rețeaua de distribuție, care a fost golită și reumplută în ultimele zile.