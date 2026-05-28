Panică în stațiunea Sinaia: un urs a fost văzut pe Bulevardul Ferdinand, unde circulația pietonală este intensă. Autoritățile au transmis mesaje RO‑ALERT

Un urs a fost observat joi seară pe Bulevardul Ferdinand din Sinaia, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj RO‑ALERT pentru avertizarea populației. Prezența animalului a fost raportată în zona centrală a stațiunii, unde circulația pietonală este intensă la orele serii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că zona va fi monitorizată de o ambulanță SMURD de la Detașamentul Sinaia, pentru a interveni rapid în cazul unei situații de urgență, potrivit Agerpres.

De la începutul anului, în județ au fost emise 18 mesaje RO‑ALERT din cauza apariției urșilor în zone locuite. Cele mai multe alerte au vizat Azuga (6), Cornu de Jos (3) și Sinaia (3), a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Andreia Ursachi.

Anul trecut, doar în luna mai, autoritățile din Sinaia au emis peste 20 de alerte privind prezența urșilor în localitățile din zona montană a Prahovei, semn că fenomenul este în creștere și necesită măsuri suplimentare de prevenție.

Amintim că, săptămâna aceasta, un video de câteva zeci de secunde în care apar urși filmați pe străzile din Predeal, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, a împărțit Internetul.

Unii au atras atenția că „o să mâncăm cu urșii din aceeași oală” și care cer rezolvarea problemei, în timp ce alții au subliniat că „viața în orașe de munte aduce cu ea și interacțiuni cu animalele sălbatice”.

„Înroșiți apelurile de urgență, prin 112, că altfel nu se iau măsuri”, vin și sfaturile, atent contraatacate de replici precum „eu i-aș dresa pe urși să mănânce numai boți pane și analfabeți în sos”.

„Am fost de Paște acolo, pur și simplu e ireal, nu exista casă, pensiune fără gard electric și într-o noapte am primit de doua ori Ro Alert, deja e prea mult. Prea multi urși”, se exprimă în continuare turiștii.

În noaptea de 22 mai, un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov.

În decembrie, un alt urs a fost filmat în parcarea mall-ului Coresi din Brașov.