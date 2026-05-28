Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Video 11 militari sunt răniți în urma unui accident cu trei blindate Piranha ale Armatei Române în Sălaj. Cauza accidentului

Un accident rutier grav s‑a produs joi seara, pe DN 1C, în județul Sălaj, unde trei transportoare blindate Piranha 5 ale Armatei Române s‑au ciocnit în timpul deplasării în coloană. În urma impactului, 11 militari au fost răniți, fiind necesară intervenția echipajelor medicale.

UPDATE Cauza producerii accidentului

Accidentul ar fi avut loc pe fondul nerespectării distanţei regulamentare între autovehicule. Presa din Sălaj scrie că martorii oculari susțin că accidentul ar fi fost provocat din cauza unui șofer care a fost orbit de razele soarelui la apus, ar fi frânat, iar restul s-au ciocnit în lanț.

UPDATE 11 victime au ajuns la UPU Zalău

Unitatea Primiri Urgențe Zalău a precizat că 11 victime au ajuns la unitatea medicală.

Nouă dintre acestea sunt de cod verde și două de cod galben, notează Salajul liber.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Batalionului 813 Infanterie, incidentul a avut loc în jurul orei 20:30, pe direcția Dej - Baia Mare, în apropiere de Bizușa‑Băi, relatează PresaSM.

Primele verificări indică drept cauză nerespectarea distanței regulamentare între vehiculele militare, ceea ce a provocat o coliziune în lanț.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieşirea din localitatea Bizuşa‑Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej - Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie”, au precizat oficialii unității.

Zece dintre militarii răniți au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru investigații și tratament de specialitate. Nu se cunosc informații despre starea lor.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției, Ambulanței și ISU, care au acordat primul ajutor și au asigurat zona pentru desfășurarea operațiunilor.

Traficul pe DN 1C, restricționat temporar

Traficul pe DN 1C a fost restricționat temporar, fiind reluat după finalizarea cercetărilor și degajarea carosabilului.

Reprezentanții Armatei au anunțat că transportoarele au suferit avarieri ușoare, iar șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului, produs în timpul unei activități curente de instruire și deplasare.

Amintim că, tot luna aceasta, militarii răniți grav în urma exploziei produse într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani au fost transferați de urgență în Belgia, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române, după ce medicii au stabilit că starea lor necesită tratament într-un centru specializat pentru mari arși.

