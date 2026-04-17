Grindeanu îi arată cartonașul roșu lui Bojolan: „Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional”

Liderii PSD s-au întâlnit vineri cu activul de partid la ultimele reuniuni regionale și au transmis că nu mai pot continua la guvernare cu PSD.

Sorin Grindeanu a transmis la finalul întâlnirilor cu liderii regionali ai PSD că partidul a ajuns la concluzia că nu se mai poate continua la guvernare cu actualul premier Ilie Bolojan. Și, în consecință, votul care se va da în aceste zile ar urma să reflecte acest lucru.

”Lumea spune peste tot același lucru: în Moldova, București, Oltenia, Brașov, în acest moment direcția pentru România este greșită, iar guvernarea nu mai oferă speranță.

Indicatorii arată scăderea economiei și șomajul în creștere. Sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat, iar inflația este la 10%. Bolojan a preluat inflația la 4% în mai anul trecut. Se vorbește despre o armonie pe care PSD ar putea să o strice. Stabilitatea fără prosperitate nu văd să-și aibă rostul; stabilitatea este bună atunci când oamenii trăiesc mai bine. Avem stabilitate și în Coreea de Nord, dar lucrurile nu merg bine acolo.

Dacă lucrurile nu merg în direcția bună, trebuie schimbată direcția. Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional. Este multă emoție în politică, dar avem nevoie de rațiune pentru români”, a spus Sorin Grindeanu.

Într-o conferință de presă la Maramureș, liderii partidului au mai spus că PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile.