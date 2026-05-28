Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Cum apără armata ucraineană Kupianskul în fața trupelor ruse care se infiltrează prin conducte de gaz de pe vremea URSS

Război în Ucraina
Speranța de viață a unui soldat rus din momentul în care iese la suprafață dintr-o conductă subterană este, potrivit celor care îi vânează, de maximum o oră. „Dar, de obicei, sunt zece minute și asta e tot”, afirmă resemnat „Tovsti”, sergent-major într-o companie a Brigadei „Kartiia” din Ucraina, aflat la un post de comandă din nord-estul regiunii Harkov.

Operatori de drone ucraineni/FOTO:X@kyivindependent.com
De pe monitoarele sale, militarul urmărește imagini în timp real transmise de drone. Scena se repetă obsesiv de luni de zile: soldați ruși care ies din conducte de gaz dezafectate, încercând să se infiltreze în spatele liniilor defensive ucrainene.

În noua eră a unui câmp de luptă dominat total de drone, unde mișcările la suprafață sunt aproape imposibile, armata rusă a recurs la o tactică neconvențională: exploatarea infrastructurii subterane extinse din epoca sovietică pentru a avansa trupe protejate de ochii din aer, scrie kyivindependent.com.

Un joc de-a „bătaia pe cârtițe” pe axa Oskil-Kupiansk

Pentru Brigada „Kartiia”, contraofensiva în acest sector s-a transformat într-un război de uzură de tipul „whack-a-mole” (bătaia pe cârtițe). Misiunea militarilor constă în monitorizarea punctelor de ieșire ale conductelor, eliminarea soldaților ruși care apar, astuparea craterelor și căutarea imediată a următoarei breșe.

Ținta principală a acestei infiltrări este Kupiansk, un nod feroviar și rutier de o importanță strategică crucială în regiunea Harkov, situat la doar 40 de kilometri de granița cu Federația Rusă. Orașul, ocupat de Moscova în primele zile ale invaziei din februarie 2022 și eliberat de Kiev în toamna aceluiași an, rămâne un obiectiv prioritar pentru Kremlin.

Pentru a ajunge aici, trupele ruse folosesc patru conducte de gaz abandonate care se unesc în două magistrale sub râul Oskil. Conducta Shebelinka-Ostrogozhsk, construită inițial de sovietici pentru a pompa gaz din regiunea Harkov spre Rusia, leagă acum teritoriul ocupat de ruși de pe malul estic direct cu spatele frontului ucrainean.

Analistul militar Pasi Paroinen, din cadrul grupului finlandez Black Bird Group, explică: „La nivel local, conductele pot reprezenta o strategie eficientă pentru a provoca confuzie în liniile inamice.”

Calvarul din conducte: „Oamenii înnebunesc și mor acolo înăuntru”

Condițiile din interiorul acestor tuburi de oțel, cu un diametru de doar 1 până la 1,2 metri, sunt de-a dreptul de groază. Pentru a ajunge la liniile ucrainene, soldații ruși trebuie să se târască pe burtă pe o distanță de 15 kilometri. Mai mult, comandanții ucraineni afirmă că unele grupuri petrec luni de zile baricadate în interiorul conductelor, așteptând acumularea de efective și muniție pentru asalt.

„Oamenii mor acolo înăuntru. Sunt pur și simplu aruncați acolo, cu armele lipite de spate cu bandă adezivă pentru a nu le pierde”, a declarat „Abat”, adjunctul comandantului brigăzii ucrainene.

Rapoartele privind această tactică extremă indică faptul că militarii ruși folosesc platforme improvizate pe roți sau scutere electrice pentru a se deplasa în spațiul strâmt. Canalul de Telegram Astra a publicat mărturia unui soldat care descria haosul dintr-o conductă similară din regiunea Kursk, afirmând că zeci de soldați s-au asfixiat, au suferit atacuri de panică sau s-au sinucis în delir.

Cu toate acestea, în septembrie 2025, tactica a dat roade temporar, permițând trupelor ruse să spargă flancul nordic al Kupianskului. Ulterior, o contraofensivă ucraineană a restabilit controlul asupra zonei, succes confirmat și de vizita președintelui Volodimir Zelenski în decembrie 2025.

O infrastructură aproape imposibil de distrus

Deși Ucraina a reușit în mare parte să stabilizeze amenințarea prin sigilarea unor secțiuni și monitorizarea strictă a rutelor, neutralizarea definitivă a rețelei subterane rămâne o misiune aproape imposibilă.

Conform comandanților ucraineni, conductele sunt extrem de rezistente. Chiar dacă o bombă de aviație reușește să provoace o breșă semnificativă, geniștii ruși sapă pur și simplu o rută ocolitoare pe lângă crater.

Artileria nu poate fi folosită eficient, deoarece pozițiile infanteriei ucrainene sunt prea aproape de conducte, iar dronele ușoare nu au puterea distructivă necesară pentru a prăbuși structurile de oțel în adâncime.

Singurul aliat constant s-a dovedit a fi topirea zăpezilor din primăvară, care a inundat parțial galeriile, îngreunând logistica rusă.

General-maiorul în retragere din armata australiană, Mick Ryan, consideră însă că rezistența ucraineană în fața acestor tactici sugerează o uzură tot mai mare în tabăra Moscovei: „Ucraina a dezvoltat soluții mai eficiente împotriva principalelor avantaje ale Rusiei – superioritatea numerică și producția industrială –, iar acest lucru începe să doară”.

În ciuda pierderilor estimate de ucraineni la 95% pentru cei care încearcă traversarea râului Oskil sau infiltrarea prin conducte, comandamentul rus refuză să își schimbe abordarea. „Indiferent de câte trupe pierd, vor continua să lovească frontal până la capăt pentru Kupiansk”, concluzionează ofițerii ucraineni, conștienți că bătălia pentru nodul strategic din Harkov este departe de a se fi încheiat.

